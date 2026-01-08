IIVC 60/30 Ap M Z22 er en kompakt industriel støvsuger med en 'sideblæser', der er modstandsdygtig over for flænger, ideel til kontinuerlig drift og en brugergrænseflade til kontrolsystemer på alle standardmaskiner. Den pålidelige industrielle støvsuger er designet til brug i produktionsområder og til rengøring af produktionsmaskineri i ATEX zone 22. Maskinen er også velegnet til områder med sundhedsskadelig støv i støvklasse M eller til områder med meget strenge hygiejneregulativer.