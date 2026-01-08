Industri støvsuger IVC 60/30 Ap M Z22
Kompakt industriel støvsuger med slidstærk 'sideblæser' til kontinuerlig brug (f.eks. i produktionsområder).Til fint støv i støvklasse M, ATEX zone 22 og hygiejnisk følsomme områder.
IIVC 60/30 Ap M Z22 er en kompakt industriel støvsuger med en 'sideblæser', der er modstandsdygtig over for flænger, ideel til kontinuerlig drift og en brugergrænseflade til kontrolsystemer på alle standardmaskiner. Den pålidelige industrielle støvsuger er designet til brug i produktionsområder og til rengøring af produktionsmaskineri i ATEX zone 22. Maskinen er også velegnet til områder med sundhedsskadelig støv i støvklasse M eller til områder med meget strenge hygiejneregulativer.
Funktioner og fordele
Certificeret til ATEX Zone 22.Eksplosionssikker industristøvsuger til sikker støvsugning i ATEX Zone 22.
Støvklasse M.Komplet enhed certificeret i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse M.
Vejrbestandig sidekanalsblæserEn sidekanalblæser leverer høj sugekraft med en meget lang levetid på mindst 20.000 timer. Disse maskiner er derfor ideelle til drift i flere skift.
Manuel IVC filterrengøring (Ap).
- Ubesværet betjening ved hjælp af et ergonomisk placeret håndtag, hvis det er nødvendigt.
- Forlænger filterets levetid og reducerer dermed vedligeholdelsesindsatsen.
Equipped with compact flat pleated filter.
- Klart kompakt design af filteret.
- Egnet til opsamling af fritflydende, tørt støv op til støvklasse M.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftgennemstrømning (l/s/m³/h)
|53,3 / 192
|Støvsugning (mbar/kPa)
|250 / 25
|Beholdervolumen (l)
|60
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Nominelt effektoptag (kW)
|3
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominel diameter af tilslutning
|ID 70
|Nominel diameter på tilbehør
|ID 40
|Lydniveau (dB(A))
|77
|Støvklasse hovedfilter
|M
|Filterareal for hovedfilter. (m²)
|1,9
|Vægt uden tilbehør (kg)
|95
|Mål (L x B x H) (mm)
|970 x 690 x 1240
Udstyr
- Hovedfilter: Fladfilter
- Tilbehør ved levering.: Nej