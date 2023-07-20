Professional ekspertise

Forskellige målgrupper i den kommercielle sektor har forskellige rengøringsbehov: Hvilken type gulv kræver hvilken tilgang til rengøring, renovering eller vedligeholdelse? Hvad menes der med hygiejnisk rengøring? På hvilket tidspunkt bidrager rengøring til procespålidelighed? Hvilken effekt kan rengøring have på en virksomheds rentabilitet? Og hvilken type snavs kan fjernes med hvilken rengøringsmiddel?

Kärchers ekspertise giver hjælpsomme svar, tips og instruktioner til forskellige spørgsmål om rengøring samt de rette rengøringsmaskiner, rengøringsmidler og tilbehør til rengøring og vedligeholdelse.

Kärcher industry solutions for the automotive industry

Automotive

Kärcher industry solutions for the construction and handicraft industries

Byggeri og håndværk

Kärcher industry solutions for building service providers

Bygningsserviceudbydere

 

Kärcher industry solutions for the healthcare industry

Sundhedssektoren

Kärcher industry solutions for the hotel and gastronomy industries

Hoteller og gastronomi

 

Kärcher industry solutions for the industrial sector

Industri

 

Kärcher industry solutions for the municipal and public service industries

Kommunale myndigheder og offentlige serviceudbydere

Kärcher agriculture

Landbrug

Kärcher industry solutions for retail

Detailhandel

 

Kärcher industry solutions for transport and logistics

Transport og logistik

 