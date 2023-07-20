Rengøring i landbruget

Det højeste niveau af renlighed og hygiejne i landbruget øger økonomisk afkast og hjælper med at opretholde værdien ved at bryde smittekæder, øge maskinbrug på gården og reducere vedligeholdelsesomkostninger. Velpassede maskiner fungerer pålideligt og bærer ikke bakterier fra det ene sted til det andet. Hygiejne i stalde forbedrer dyrehold og reducerer sundhedsrisici. Mennesker, der arbejder på gården, drager også fordel af rengøring i landbruget ved at have rene arbejdsforhold.

Cleaning in agriculture with a high pressure washer

Anvendelsesområder

Husdyravl

Kärcher: Hygiene for dairy and cattle farming
Kärcher: Pig farming
Kärcher: Poultry farming
Kärcher: Fish farm
Kärcher: Horse husbandry
Kärcher: Animal disease prevention
Kärcher: Digitisation in agriculture

Egnede produkter til dit anvendelsesområde

Kärcher: High-pressure cleaners

Højtryksrensere

Kärcher: Wet/dry vacuum cleaners

Våd-/tørstøvsugere

Kärcher: Vacuum sweepers

Fejemaskiner

Kärcher: Municipal implement carriers/sweepers

Kommunalt udstyr

Kärcher: Outdoor power equipment

Udendørs power-udstyr

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