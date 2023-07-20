Rengøring i landbruget

Det højeste niveau af renlighed og hygiejne i landbruget øger økonomisk afkast og hjælper med at opretholde værdien ved at bryde smittekæder, øge maskinbrug på gården og reducere vedligeholdelsesomkostninger. Velpassede maskiner fungerer pålideligt og bærer ikke bakterier fra det ene sted til det andet. Hygiejne i stalde forbedrer dyrehold og reducerer sundhedsrisici. Mennesker, der arbejder på gården, drager også fordel af rengøring i landbruget ved at have rene arbejdsforhold.