Hygiejne i kvægavl: Fra biosikkerhed til økonomisk effektivitet

Renlighed i mælke- og kødproduktion beskytter dyrenes velbefindende og øger indtjeningen. For at køerne kan opnå en god livsproduktion, skal miljøet være hygiejnisk allerede fra kalvens fødsel. Hygiejne er også særligt vigtig i det følsomme malkeområde hos malkekøer, da dette er grænsen mellem dyrehold og fødevarer.

Derudover reducerer opretholdelse af et højt hygieneniveau i stalde sundhedsrisici og hjælper med at reducere omkostningerne til medicin. Dette gælder især for forebyggelse og kontrol af høj smitsom klov- og mundsygdom. Renlighed i stalden og på gården spiller en central rolle i at holde sygdommen væk.

Professionelt rengøringsudstyr og rutiner bidrager til at bryde smittekæden og mindske risikoen for udbrud af sygdomme. Dog bør rengøring ikke kun fokusere på stalden og kalveindhegningen. Renheden af dyretransportmidler og siloer spiller også en vigtig rolle for at sikre dyrenes sundhed. Et holistisk perspektiv og konstant kontrol af hygiejnen på alle områder af kvægavl kan forebygge tab af ydeevne og sundhedsproblemer hos dyrene.