OMFATTENDE HYGIENEFORANSTALTNINGER I MÆLKE- OG KVÆGAVL

Hygiejne er en væsentlig del af biosikkerhed i mælke- og kvægavl. De korrekte rengøringsprocesser omkring kalvefødsler og -opdræt i stalden, langs foderforsyningskæden samt i malkeafdelingen spiller en vigtig rolle. Lær de essentielle principper og hvilken rengøringsteknik der passer bedst til hver enkelt situation.

Cleaning to achieve dairy and cattle hygiene on the farm

Hygiejne i kvægavl: Fra biosikkerhed til økonomisk effektivitet

Renlighed i mælke- og kødproduktion beskytter dyrenes velbefindende og øger indtjeningen. For at køerne kan opnå en god livsproduktion, skal miljøet være hygiejnisk allerede fra kalvens fødsel. Hygiejne er også særligt vigtig i det følsomme malkeområde hos malkekøer, da dette er grænsen mellem dyrehold og fødevarer.

Derudover reducerer opretholdelse af et højt hygieneniveau i stalde sundhedsrisici og hjælper med at reducere omkostningerne til medicin. Dette gælder især for forebyggelse og kontrol af høj smitsom klov- og mundsygdom. Renlighed i stalden og på gården spiller en central rolle i at holde sygdommen væk.
Professionelt rengøringsudstyr og rutiner bidrager til at bryde smittekæden og mindske risikoen for udbrud af sygdomme. Dog bør rengøring ikke kun fokusere på stalden og kalveindhegningen. Renheden af dyretransportmidler og siloer spiller også en vigtig rolle for at sikre dyrenes sundhed. Et holistisk perspektiv og konstant kontrol af hygiejnen på alle områder af kvægavl kan forebygge tab af ydeevne og sundhedsproblemer hos dyrene.

Rengøringsopgaver i mælke- og kvægavl

Kärcher: Cowshed cleaning in dairy cow and cattle farming
Cleaning a milking parlour
Cleaning a calf enclosure with a Kärcher pressure washer
Preventing foot-and-mouth disease through cleaning
Cleaning livestock transporters
Silo cleaning
Cleaning agricultural machines and tools
Cleaning farming warehouses
Cleaning a biogas plant
Cleaning solar and photovoltaic panels
Header image digitalisation in agriculture

Egnede produkter til dit anvendelsesområde

Professionelt rengøringsudstyr og produkter samt den rette procedure hjælper med at rengøre stalde i mælke- og kvægavl.

Regelmæssig rengøring af malkeafdelingen er afgørende for at opretholde nødvendige hygiejnemæssige forhold langs hele produktionskæden.

 

De korrekte rengøringsprocesser omkring fødsel og opbevaring af følsomme kalve spiller en vigtig rolle inden for mælke- og kvægavlsindustrien.

Lastbiler med levende dyr bør rengøres og desinficeres regelmæssigt for at forhindre spredning af bakterier.

En grundig og regelmæssig rengøring af siloer med højtryksrensere og våd- og tørstøvsugere forhindrer patogener i at nå frem til dyrene gennem foderet.

En grundig rengøring er nødvendig for at opretholde værdien og funktionaliteten af ​​høj kvalitets landbrugsmaskiner og redskaber.

Renlighed i landbrugslagerfaciliteter sikrer, at dyrs sundhed ikke er i fare på grund af bakterier som skimmel eller mykotoksiner.

For at udnytte solenergi effektivt og opretholde en høj elektricitetsproduktion anbefales det at foretage regelmæssig rengøring af solcelle- og fotovoltaiske systemer.

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