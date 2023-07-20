Digitalisering i landbruget: ordentlig rengøring af højteknologiske produkter
Digitalisering er mere etableret i landbruget end i næsten nogen anden sektor, især på store gårde. Det gælder både dyrehold og landbrug, hvor der næsten ikke er nogen grænser for brugen af robotteknologi, sensorteknologi og meget mere. Teknologien i det digitale landbrug er dyr og følsom, hvilket gør korrekt rengøring så meget desto vigtigere.
Flere anvendelsesmuligheder: Digitalisering i landbruget
Inden for dyrehold er der nu mange tekniske systemer, der understøtter landmanden. Jo større gården er, jo vigtigere bliver digitaliseringen af ens landbrug. Sortimentet strækker sig fra automatiseret fodring og malkerobotter til overvågning af dyrenes aktivitet, sundhedstilstand og cyklus. Landmanden modtager advarsler i realtid via sin smartphone, når værdierne ikke stemmer overens, og der opstår problemer med et dyr.
Muligheder for digitalisering og bæredygtighed i landbruget
Men mulighederne for højteknologi og digitalisering i landbruget bliver også brugt i stor stil i markbruget, herunder til at dyrke mere bæredygtigt. Selvkørende, satellitstyrede maskiner og markrobotter er nu en del af hverdagens digitale landbrug og gør arbejdet lettere. Mejetærskere laver udbyttekort under markarbejdet, som giver information om den nødvendige mængde gødning. Droner erstatter ofte helikoptere, især inden for vindyrkning, for at registrere planternes tilstand og eventuelle skadedyrsangreb på et tidligt tidspunkt. Afgrødebeskyttelse kan endda anvendes selektivt pr. plante, der er ramt af skadedyr, afhængigt af maskinens design.
Renlighed til følsom teknologi
Det er klart, at digitalt landbrug er præcist, men det kræver også et højt niveau af renlighed og hygiejne. Alle maskiner og systemer skal fungere 100 % for at forhindre nedetid. Derudover kræver høje investeringer kontinuerlig værdibevarelse. Det er også vigtigt at kunne sælge gammelt udstyr med fortjeneste, hvis det er nødvendigt.
Beskyttelse af investeringer: udvendig rengøring - men vær forsigtig!
Jo mere avanceret det digitale landbrug bliver, og jo mere teknisk sofistikerede maskinerne og systemerne i det digitale landbrug er, jo mere omhyggelig skal man være med rengøringen. Alligevel bør enhver mængde groft og genstridigt snavs fjernes.
Brug en højtryksrenser korrekt
En højtryksrenser er en del af standardrengøringsudstyret på enhver gård. Den spiller en stor rolle i rengøringen af traktorer og andet udstyr, da den effektivt fjerner groft snavs ved hjælp af et passende tryk. Mængden af vand og trykket bør dog reduceres kraftigt, når der rengøres omkring hydraulik eller elektronik. Det er også nyttigt at bruge en højtryksrenser med varmt vand, da varmt vand opløser snavset hurtigere og dermed kræver mindre tryk. Egnede rengøringsmidler kan hjælpe med at opnå det ønskede resultat hurtigt og skånsomt.
Hvor der er brug for ekstra omsorg
Følsomme områder i det digitale landbrug omfatter de elektroniske bokse på traktorer eller ISOBUS-grænseflader, der muliggør dataoverførsel mellem den bugserede maskine og traktoren. For eksempel indstiller en højtrykspresser arbejdshastigheden baseret på afgrødemængden, der registreres via sensorer - hvilket støtter landmanden, og derfor skal skader undgås for enhver pris.
Tip 1 - følsomme dele:
Brug ikke den roterende dyse omkring sarte dele for at undgå skader.
Tip 2 - fjern løst snavs:
For at bremse tilsmudsningen og beskytte sarte dele kan man bruge en kraftig våd-/tørsuger til at fjerne løst snavs med jævne mellemrum, hvilket gør vådrengøring mindre nødvendig.