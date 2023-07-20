Brug en højtryksrenser korrekt

En højtryksrenser er en del af standardrengøringsudstyret på enhver gård. Den spiller en stor rolle i rengøringen af traktorer og andet udstyr, da den effektivt fjerner groft snavs ved hjælp af et passende tryk. Mængden af vand og trykket bør dog reduceres kraftigt, når der rengøres omkring hydraulik eller elektronik. Det er også nyttigt at bruge en højtryksrenser med varmt vand, da varmt vand opløser snavset hurtigere og dermed kræver mindre tryk. Egnede rengøringsmidler kan hjælpe med at opnå det ønskede resultat hurtigt og skånsomt.