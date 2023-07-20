Svineavl: beskyttelse mod sygdomme

Regelmæssig rengøring og desinfektion af svinestalden reducerer mængden af ​​bakterier og forebygger spredning af sygdomme fra svinestald til svinestald. Hygiejne i svineproduktion er et vigtigt skridt mod at forebygge dyresygdomme som f.eks. afrikansk svinepest. Det påvirker både vilde og tamme dyr og er dødeligt.

Mund- og klovesyge er også meget smitsom. Det medfører alvorlige økonomiske konsekvenser i tilfælde af udbrud. For at undgå udbrud skal svinestaldene samt udstyr og maskiner, der kommer i kontakt med dyrene, være omhyggeligt rengjort og desinficeret.

Det er også vigtigt at tage hygiejne i betragtning ved transport af svin. At sikre renlighed under hele rejsen forhindrer overførsel af bakterier mellem dyr og mennesker. Dette understøttes yderligere af professionelt rengøringsudstyr og rengøringsrutiner. Vedligeholdelse af høje standarder for renlighed reducerer risikoen for udbrud.