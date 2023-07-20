Hygiejne i svineproduktion: hvad man skal være opmærksom på
Høje hygiejnestandarder er uundværlige for dyrevenlig og økonomisk produktion af smågrise og svin. Korrekte desinfektions- og rengøringsprocedurer samt det rigtige rengøringsudstyr hjælper med at forebygge sygdomme i svineproduktionen. De understøtter også i høj grad biosikkerheden.
Svineavl: beskyttelse mod sygdomme
Regelmæssig rengøring og desinfektion af svinestalden reducerer mængden af bakterier og forebygger spredning af sygdomme fra svinestald til svinestald. Hygiejne i svineproduktion er et vigtigt skridt mod at forebygge dyresygdomme som f.eks. afrikansk svinepest. Det påvirker både vilde og tamme dyr og er dødeligt.
Mund- og klovesyge er også meget smitsom. Det medfører alvorlige økonomiske konsekvenser i tilfælde af udbrud. For at undgå udbrud skal svinestaldene samt udstyr og maskiner, der kommer i kontakt med dyrene, være omhyggeligt rengjort og desinficeret.
Det er også vigtigt at tage hygiejne i betragtning ved transport af svin. At sikre renlighed under hele rejsen forhindrer overførsel af bakterier mellem dyr og mennesker. Dette understøttes yderligere af professionelt rengøringsudstyr og rengøringsrutiner. Vedligeholdelse af høje standarder for renlighed reducerer risikoen for udbrud.
Svineavl: økonomisk drift
Forebyggelse af sygdomme bidrager til en økonomisk succesfuld svineproduktion. For eksempel reducerer brugen af færre medicinomkostninger til dyrlægen, hvilket øger indtægterne. Det er også vigtigt at huske en grundig og regelmæssig rengøring af siloerne. Hvis der kommer madrester og mug i dyrefoderet, kan det resultere i sundhedsproblemer for dyrene.
De økonomiske tab kan være enorme, hvis risikoen for sygdomme ikke isoleres og elimineres. Derfor sikrer konstant overvågning og rengøring, at sådanne problemer ikke opstår i svineproduktionen, og at dyrene forbliver sunde. Bedre dyresundhed forbedrer trods alt både dyrevelfærden og den daglige vægtøgning.