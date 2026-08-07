PressurePro RM 91 Skumrengøringsmiddel, alkalisk, landbrug, 10l

Skumrengøringsmiddel har effektiv fedtopløsende egenskaber og fjerner let organiske materialer som f.eks. gødning og jord. Ideal til rengøring af fjerkræ-, svin- og kvægskure samt malkerum.

Takket være en særlig formel med skumfremmende egenskaber er det alkaliske PressurePro Skumrengøringsmiddel RM 91 landbrug den perfekte løsning til grundig rengøring af svine-, kvæg- og fjerkræskure samt malkerum. Skummet unikke klæbende egenskaber giver mulighed for særlig lang kontakt- og eksponeringstid, også på lodrette overflader, hvilket betyder endnu bedre rengøringsresultater. Organiske materialer, som f.eks. madrester, dyreekskrementer og andre typer snavs fjernes helt, og ladefaciliteter og overflader er beskyttet. Til særlig hårdnakkede aflejringer anbefaler Kärcher at bruge PressurePro Blødgøringsmiddel RM 92 landbrug først.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 10
Pakkeenheder (Stk.) 1
pH 13
Vægt inkl. emballage (kg) 11,2
Produkt
  • Har fremragende fedtopløselige egenskaber og fjerner nemt organiske materialer, som f.eks. gødning, snavs og madrester
  • 100 % biologisk nedbrydelig.
  • Skader ikke staldfaciliteter (korrosionshæmmende).
  • Ingen negativ virkning på gyllekanaler eller biogasanlæg
PressurePro RM 91 Skumrengøringsmiddel, alkalisk, landbrug, 10l
PressurePro RM 91 Skumrengøringsmiddel, alkalisk, landbrug, 10l
PressurePro RM 91 Skumrengøringsmiddel, alkalisk, landbrug, 10l
PressurePro RM 91 Skumrengøringsmiddel, alkalisk, landbrug, 10l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H290 Kan ætse metaller.
  • H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
  • P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
  • P405 Opbevares under lås.
  • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
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Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Malkerum
  • Rengøring af gulve og overflader
  • Sanitære installationer
Tilbehør