Den største fordel ved denne opretstående hedvandsrenser er det horisontale koncept. Det sikrer en lav vægt og en kompakt størrelse, så den er let at læsse og transportere. Liggende er den også nem at tage med i en stationcar ved flytning fra et ene sted til et andet. Den kompakte størrelse gør, at hedvandsrenseren kun optager et minimum af plads, når den ikke er i brug. Store hjul og ergonomisk træk-/skubbehåndtag sikrer perfekt manøvredygtighed, selv på vanskelige overflader. 3-cylindret aksial højtrykspumpe med hærdet rustfri stålcylinder og messingcylinderhoved. En trykafbryder slukker automatisk for maskinen, når pistolen lukkes. Det mindsker belastningen på komponenterne og forlænger levetiden. Pumper og brænderventilator drives af en elektrisk motor og kombineres til en fremdriftsenhed. Det sikrer ikke blot en meget kompakt enhed og stor ydelse, men gør også disse enheder særdelesdriftssikre. Kärchers gennemprøvede kedelteknologi kendetegnes af høj ydelse, lille pladsbehov og overholdelse af alle lovmæssige emissionsgrænser. Enkeltfase-enhed med luftkølet, topolet elektrisk motor. 3-cylindret aksialpumpe med hærdede rustfri stålstempler. Kemikalier tilsættes ved lavt tryk.