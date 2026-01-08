Højtryksrenser HD 10/15-4 Cage Food
Ideel til fødevareindustrien
Den højtydende HD 10/15-4 Cage Food kan tåle en varmetilgangstemp. på op til 85° og er derfor ideel til brug i fødevareindustrien
Funktioner og fordele
Overholder de strengeste hygiejnekravPaneler af rustfrit stål. Alle komponenter, der kommer i kontakt med vand, er fremstillet af specielt fødevareegnet messing.
Særdeles effektiv rengøringIndgangstemperatur på op til 85°C takket være avanceret trykpumpe. Godkendt til RM 734 klorholdigt rengøringsmiddel.
HygiejnekravNem at manøvrere og sætter ikke mærker. Ikke-afmærket slange, som kan anvendes til fødevarer.
Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukninger
- Endelig - arbejde uden at blive træt: Med EASY!Force højtrykspistolen.
- EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|440 - 990
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 85
|Driftstryk (bar/MPa)
|20 - 145 / 2 - 14,5
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|175 / 17,5
|Tilsluttet effekt (kW)
|6,4
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|78,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|86,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|650 x 521 x 1100
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Food
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Type højtryksslange: Model til fødevareindustrien
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 400 bar
- Strålerør af rustfrit stål: 1050 mm
- Dyse
- Servo Control
Udstyr
- Rengøringsmiddel funktion: 5 l
- Pressostatkontrol
- Indkapslet rørramme med tilbehørsholder