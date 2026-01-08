Højtryksrenser HD 10/15-4 Cage Food

Ideel til fødevareindustrien

Den højtydende HD 10/15-4 Cage Food kan tåle en varmetilgangstemp. på op til 85° og er derfor ideel til brug i fødevareindustrien

Funktioner og fordele
Højtryksrenser HD 10/15-4 Cage Food: Overholder de strengeste hygiejnekrav
Paneler af rustfrit stål. Alle komponenter, der kommer i kontakt med vand, er fremstillet af specielt fødevareegnet messing.
Højtryksrenser HD 10/15-4 Cage Food: Særdeles effektiv rengøring
Indgangstemperatur på op til 85°C takket være avanceret trykpumpe. Godkendt til RM 734 klorholdigt rengøringsmiddel.
Højtryksrenser HD 10/15-4 Cage Food: Hygiejnekrav
Nem at manøvrere og sætter ikke mærker. Ikke-afmærket slange, som kan anvendes til fødevarer.
Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukninger
  • Endelig - arbejde uden at blive træt: Med EASY!Force højtrykspistolen.
  • EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 3
Spænding (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Pumpehastighed (l/h) 440 - 990
Tilløbstemperatur (°C) max. 85
Driftstryk (bar/MPa) 20 - 145 / 2 - 14,5
Maksimalt tryk (bar/MPa) 175 / 17,5
Tilsluttet effekt (kW) 6,4
Farve Antracit
Vægt (med tilbehør) (kg) 78,4
Vægt inkl. emballage (kg) 86,8
Mål (L x B x H) (mm) 650 x 521 x 1100

Scope of supply

  • Pistolhåndtag: EASY!Force Food
  • Højtryksslangens længde: 10 m
  • Type højtryksslange: Model til fødevareindustrien
  • Specifikation for højtryksslange: DN 8, 400 bar
  • Strålerør af rustfrit stål: 1050 mm
  • Dyse
  • Servo Control

Udstyr

  • Rengøringsmiddel funktion: 5 l
  • Pressostatkontrol
  • Indkapslet rørramme med tilbehørsholder
