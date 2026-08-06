HD 5/11 EX Plus Classic er en robust og kompakt højtryksrenser med en 840 millimeter lang rustfri stållanse. Den muliggør nem og grundig rengøring af køretøjer, maskiner og værktøj samt gårde og haver. Maskinen er udstyret med et messingcylinderhoved og en højkvalitets stålnetsslange, som sikrer lavt slid og høj robusthed. Den automatiske trykaflastning beskytter komponenterne og forlænger levetiden. Andre praktiske fordele inkluderer slangerullen til nem slangeopbevaring og den integrerede Home Base til dyseopbevaring. Selv det mest genstridige snavs kan fjernes ved hjælp af den roterende dyse. Sammenlignet med konventionelle skruelåg er EASY!Lock lynkoblingerne hurtige og nemme at bruge, samtidig med at de bevarer stabilitet og holdbarhed.