Højtryksrenser HD 5/11 EX Plus Classic

Denne højtryksrenser er en robust og kompakt maskine. Den har et simpelt design og inkluderer et messingcylinderhoved, en roterende dyse og en slangerulle.

HD 5/11 EX Plus Classic er en robust og kompakt højtryksrenser med en 840 millimeter lang rustfri stållanse. Den muliggør nem og grundig rengøring af køretøjer, maskiner og værktøj samt gårde og haver. Maskinen er udstyret med et messingcylinderhoved og en højkvalitets stålnetsslange, som sikrer lavt slid og høj robusthed. Den automatiske trykaflastning beskytter komponenterne og forlænger levetiden. Andre praktiske fordele inkluderer slangerullen til nem slangeopbevaring og den integrerede Home Base til dyseopbevaring. Selv det mest genstridige snavs kan fjernes ved hjælp af den roterende dyse. Sammenlignet med konventionelle skruelåg er EASY!Lock lynkoblingerne hurtige og nemme at bruge, samtidig med at de bevarer stabilitet og holdbarhed.

Funktioner og fordele
Højtryksrenser HD 5/11 EX Plus Classic: Lavt slid og lang levetid
Lavt slid og lang levetid
Kvalitets cylinderhoved af messing. Keramisk belagte stempler i rustfrit stål. Automatisk trykreduktion.
Højtryksrenser HD 5/11 EX Plus Classic: Tilbehør af høj kvalitet
Tilbehør af høj kvalitet
Professionel roterende dyse. Robust gummislange med forstærkning af stålnet. Professionel højtrykspistol med ventil i rustfrit stål.
Højtryksrenser HD 5/11 EX Plus Classic: Talrige opbevaringsmuligheder
Talrige opbevaringsmuligheder
Holder til opbevaring af dyser. Manuel slangetromle. Integrerede kabelkroge.
EASY!Lock quick-release gevind
  • Korte opstillingstider (montering og demontering).
  • Hurtig udskiftning af tilbehør.
  • Intuitiv betjening.
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 1
Spænding (V) 200 - 240
Frekvens (Hz) 50
Pumpehastighed (l/h) 500
Tilløbstemperatur (°C) 60
Driftstryk (bar) 110
Maksimalt tryk (bar) 160
Tilsluttet effekt (kW) 2,2
Dysestørrelse 036
Vandindløb 3/4″
Mobil Vogn
Farve Antracit
Vægt uden tilbehør (kg) 21
Vægt inkl. emballage (kg) 26,5
Mål (L x B x H) (mm) 334 x 366 x 954

Scope of supply

  • Rotor jet
  • Sprøjtelanse: 840 mm
  • Højtryksslangens længde: 8 m

Udstyr

  • 3-cylindret aksialpumpe: Med stempler af rustfrit stål
  • Integreret HD-slangetromle
  • Knap til styring af tryk
Højtryksrenser HD 5/11 EX Plus Classic
Højtryksrenser HD 5/11 EX Plus Classic
Højtryksrenser HD 5/11 EX Plus Classic
Videoer
Anvendelsesområder
  • Til rengøring af køretøjer
  • Til rengøring af maskiner og værktøj (på byggepladsen)
  • Til rengøring af gårdspladser og haver (mure, stier, pavilloner)
  • Til spontan rengøring af små områder
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