Højtryksrenser HD 5/11 EX Plus Classic
Denne højtryksrenser er en robust og kompakt maskine. Den har et simpelt design og inkluderer et messingcylinderhoved, en roterende dyse og en slangerulle.
HD 5/11 EX Plus Classic er en robust og kompakt højtryksrenser med en 840 millimeter lang rustfri stållanse. Den muliggør nem og grundig rengøring af køretøjer, maskiner og værktøj samt gårde og haver. Maskinen er udstyret med et messingcylinderhoved og en højkvalitets stålnetsslange, som sikrer lavt slid og høj robusthed. Den automatiske trykaflastning beskytter komponenterne og forlænger levetiden. Andre praktiske fordele inkluderer slangerullen til nem slangeopbevaring og den integrerede Home Base til dyseopbevaring. Selv det mest genstridige snavs kan fjernes ved hjælp af den roterende dyse. Sammenlignet med konventionelle skruelåg er EASY!Lock lynkoblingerne hurtige og nemme at bruge, samtidig med at de bevarer stabilitet og holdbarhed.
Funktioner og fordele
Lavt slid og lang levetidKvalitets cylinderhoved af messing. Keramisk belagte stempler i rustfrit stål. Automatisk trykreduktion.
Tilbehør af høj kvalitetProfessionel roterende dyse. Robust gummislange med forstærkning af stålnet. Professionel højtrykspistol med ventil i rustfrit stål.
Talrige opbevaringsmulighederHolder til opbevaring af dyser. Manuel slangetromle. Integrerede kabelkroge.
EASY!Lock quick-release gevind
- Korte opstillingstider (montering og demontering).
- Hurtig udskiftning af tilbehør.
- Intuitiv betjening.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|200 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|500
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar)
|110
|Maksimalt tryk (bar)
|160
|Tilsluttet effekt (kW)
|2,2
|Dysestørrelse
|036
|Vandindløb
|3/4″
|Mobil
|Vogn
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|21
|Vægt inkl. emballage (kg)
|26,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|334 x 366 x 954
Scope of supply
- Rotor jet
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Højtryksslangens længde: 8 m
Udstyr
- 3-cylindret aksialpumpe: Med stempler af rustfrit stål
- Integreret HD-slangetromle
- Knap til styring af tryk
Videoer
Anvendelsesområder
- Til rengøring af køretøjer
- Til rengøring af maskiner og værktøj (på byggepladsen)
- Til rengøring af gårdspladser og haver (mure, stier, pavilloner)
- Til spontan rengøring af små områder