Højtryksrenser HD 5/15 C Plus
Praktisk, mobil, alsidig: HD 5/15 C Plus koldtvandshøjtrylsrenser for vertikalt og horisontalt drift. Med opbevaringsrum til tilbehør, messingcylinderhoved og automatisk trykaflastning
Den kompakte, lette og alsidige HD 5/15 C Plus koldtvands højtryksrenser imponerer med fremragende mobilitet og er velegnet til både lodret og vandret drift. Maskinen er udstyret med sofistikeret tilbehørsopbevaring og messingcylinderhovedet og automatisk trykaflastning sikre lang levetid. På samme tid, overrasker maskinen med nye innovative funktioner som øger arbejdsergonomien og mindsker opsætnings- og demonteringstiden. EASY!Force højtrykspistolen, som gør brug af højtrykstrålens tilbageslagskraft for at minimere holdekraften til nul. EASY!Lock hurtig tilslutning for fem gange hurtigere håndtering end traditionel skruetilslutning uden forringelse af robusthed og holdbarhed. Overordnet set en stor omfattende udstyrspakke for perfekt rengøringsresultat - Stor bekvemmelighed og lang levetid.
Funktioner og fordele
Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukningerEndelig - arbejde uden at blive træt: Med EASY!Force højtrykspistolen. EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
MobilIntegreret bærehåndtag på fronten af maskinen gør det nemt at pålæse og tranportere. Teleskophåndtaget gør maskinen let at transportere og opbevare Kompakt konstruktion
FleksibelKan anvendes lodret og vandret. Hjulene er ikke på ved horisontal kørsel. På den måde sikrer maskinen maksimal stabilitet. Separat parkerings- og transportposition.
Kvalitet
- Den automatiske Pressure Relief (trykaflastning) beskytter komponenterne og forlænger levetiden.
- Kvalitets cylinderhoved af messing.
- Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Tilbehørsopbevaring
- Skrue forbindelse (M 18 x 1,5) til opbevaring af gulvrenser direkte på maskinen.
- Praktisk opbevaringsrum til trippeldysen og rotojetdysen.
- Gummistrop til fastgørelse af højtryksslangen.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|500
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|150 / 15
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|200 / 20
|Tilsluttet effekt (kW)
|2,8
|El ledning (m)
|5
|Dysestørrelse (mm)
|32
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|26,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|28,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Specifikation for højtryksslange: DN 6, 200 bar
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Rotor jet
Udstyr
- Rengøringsmiddel funktion: Sug
- Pressostatkontrol