Den kompakte, lette og alsidige HD 5/15 C Plus koldtvands højtryksrenser imponerer med fremragende mobilitet og er velegnet til både lodret og vandret drift. Maskinen er udstyret med sofistikeret tilbehørsopbevaring og messingcylinderhovedet og automatisk trykaflastning sikre lang levetid. På samme tid, overrasker maskinen med nye innovative funktioner som øger arbejdsergonomien og mindsker opsætnings- og demonteringstiden. EASY!Force højtrykspistolen, som gør brug af højtrykstrålens tilbageslagskraft for at minimere holdekraften til nul. EASY!Lock hurtig tilslutning for fem gange hurtigere håndtering end traditionel skruetilslutning uden forringelse af robusthed og holdbarhed. Overordnet set en stor omfattende udstyrspakke for perfekt rengøringsresultat - Stor bekvemmelighed og lang levetid.