HD 10/25-4 S St Classic stationær koldtvandsrenser fra Kärcher er designet til krævende opgaver og imponerer med optimale rengøringsresultater, nem betjening og fremragende udstyr. Fra fabrikken medfølger: HP-pistol, lanse, 10 meter højtryksslange og dyse - alle med vores innovative EASY!Lock-tilslutning, der gør det nemt og hurtigt. Maskinens 8,8 kW motoreffekt producerer et arbejdstryk på op til 250 bar og leverer et flow på 1000 liter pr. time. Indeni arbejder den stærke, letjusterbare pumpe med messingcylinderhoved i høj kvalitet og den 4-polede langsomtgåendemotor med automatisk slukning og luft/vand-køling hårdt for at sikre ensartet, langvarig og ekstremt pålidelig drift. Og et vandfilter, der er let at rengøre, beskytter pumpen mod snavs. Rutinemæssige service- og vedligeholdelsesopgaver på HD 10/25-4 S St Classic kan udføres lige så hurtigt som at montere den ultrastabile stålramme på væggen.