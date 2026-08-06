Højtryksrenser HD 10/25-4 S ST Classic
Nem montering, betjening, vedligeholdelse og optimale rengøringsresultater: den robuste HD 10/25-4 S St Classic stationære koldtvandsrenser.
HD 10/25-4 S St Classic stationær koldtvandsrenser fra Kärcher er designet til krævende opgaver og imponerer med optimale rengøringsresultater, nem betjening og fremragende udstyr. Fra fabrikken medfølger: HP-pistol, lanse, 10 meter højtryksslange og dyse - alle med vores innovative EASY!Lock-tilslutning, der gør det nemt og hurtigt. Maskinens 8,8 kW motoreffekt producerer et arbejdstryk på op til 250 bar og leverer et flow på 1000 liter pr. time. Indeni arbejder den stærke, letjusterbare pumpe med messingcylinderhoved i høj kvalitet og den 4-polede langsomtgåendemotor med automatisk slukning og luft/vand-køling hårdt for at sikre ensartet, langvarig og ekstremt pålidelig drift. Og et vandfilter, der er let at rengøre, beskytter pumpen mod snavs. Rutinemæssige service- og vedligeholdelsesopgaver på HD 10/25-4 S St Classic kan udføres lige så hurtigt som at montere den ultrastabile stålramme på væggen.
Funktioner og fordele
Kraftfuld og robust krumtapakselpumpe med cylinderhoved i messing og stempler med keramisk belægningHøj ydeevne og effektivitet. Langt driftsliv og lave vedligeholdelsesomkostninger. Med sugefunktion og en vandtemperatur på op til 60 °C.
Robust, stationært chassis.En robust stålramme beskytter maskinen mod skader. Robust stålramme beskytter alle komponenter. Integreret opbevaringsplads til tilbehør.
Tilbehør tilsluttes med EASY!LockHurtig opsætning og udpakning plus nem udskiftning af tilbehør. Robust og holdbart tilbehør. Nem at bruge
4-polet langsomtkørende motor med luft-/vandkøling, robust pumpe med stempler i rustfrit stål og cylinderhoved i messing
- Gennemprøvede Kärcher-komponenter af høj kvalitet garanterer en lang levetid.
- Fremstillet til at holde, stor driftssikkerhed.
- Til høj ydeevne og lave vedligeholdelsesomkostninger.
Tydeligt maskindesign
- Stort vandfilter til beskyttelse af pumpen.
- Tryk- og vandvolumen kan justeres på pumpen.
- Fyldningsniveau og kvalitet af olien kan nemt kontrolleres vha. inspektionsruden og oliepind.
Intuitiv betjening og enkel vedligeholdelse
- Integreret vandfilter kan fjernes og rengøres uden brug af værktøj.
- God tilgængelighed for nem service og vedligeholdelse.
- Nem at bruge.
Meget fleksibel
- Omfattende sortiment af tilbehør til diverse formål
- Det omfattende sortiment af tilbehør til ergonomiske og økonomiske rengøringsløsninger til mange forskellige formål.
- Minimum montageindsats nødvendig
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|376 - 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|500 - 1000
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar)
|60 - 250
|Maksimalt tryk (bar)
|310
|Tilsluttet effekt (kW)
|8,8
|Strømkabel (m)
|5
|Dysestørrelse
|045
|Vandindløb
|1″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|48,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|54,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|720 x 522 x 418
Scope of supply
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Dyse
Udstyr
- Krumtapaksel med keramiske stempler
- Firepolet, trefaset motor med luft- og vandkøling
- Knap til styring af tryk
- Integreret finmaske vandfilter
- Vandindløbsstuds af messing
Anvendelsesområder
- Rengøring af stalde inden for landbruget
- Ideel til bilforhandlere, biludlejere og servicestationer
- Køretøjs- og maskinrengøring inden for bilindustrien, industrien og landbruget
- Rengøring af traktorer, maskiner og redskaber i landbruget
- Højtryksrensning af maskiner og udstyr inden for byggeri, landbrug og kommuner
- Til rengøring af produktionshaller, pakhuse og logistikhaller samt læsseområder
- Ideel til forskellige anvendelser inden for transport- og logistiksektoren.
- Industri
- Landbrug