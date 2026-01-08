Vores HD 4/11 C Bp er den første batteridrevne højtryksrenser, der egner sig til professionel brug. Den kan betjenes lodret og vandret og imponerer med en række udstyrsfunktioner af høj kvalitet som f.eks. et cylinderhoved af messing, automatisk trykaflastning og smart opbevaring af tilbehør. Også ombord: EASY!Force-højtrykspistolen udnytter højtryksstrålens rekylkraft til at reducere holdekraften til nul, mens EASY!Lock-hurtigkoblingerne muliggør håndtering, der er fem gange hurtigere end konventionelle skrueforbindelser, uden at gå på kompromis med robusthed eller lang levetid. Maskinen er ideel til viceværter, i landskabspleje eller også til kommunale opgaver og fungerer med 2 kraftige 36 V lithium-ion-batterier, der ikke er inkluderet i leveringsomfanget. Batterierne i vores 36 V batteriplatform er kompatible med andre maskiner fra samme serie og garanterer lange driftstider og fremragende rengøringsevne. Ved lettere snavs anbefales det at bruge eco!efficiency-tilstand for at forlænge batteriets driftstid med op til 34 minutter.