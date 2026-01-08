Højtryksrenser HD 4/11 C Bp
Ideel til opgaver, hvor man ikke har tilgang til strøm: vores første batteridrevne professionelle højtryksrenser HD 4/11 C . Fungerer uafhængigt, uden ekstern strømkilde.
Vores HD 4/11 C Bp er den første batteridrevne højtryksrenser, der egner sig til professionel brug. Den kan betjenes lodret og vandret og imponerer med en række udstyrsfunktioner af høj kvalitet som f.eks. et cylinderhoved af messing, automatisk trykaflastning og smart opbevaring af tilbehør. Også ombord: EASY!Force-højtrykspistolen udnytter højtryksstrålens rekylkraft til at reducere holdekraften til nul, mens EASY!Lock-hurtigkoblingerne muliggør håndtering, der er fem gange hurtigere end konventionelle skrueforbindelser, uden at gå på kompromis med robusthed eller lang levetid. Maskinen er ideel til viceværter, i landskabspleje eller også til kommunale opgaver og fungerer med 2 kraftige 36 V lithium-ion-batterier, der ikke er inkluderet i leveringsomfanget. Batterierne i vores 36 V batteriplatform er kompatible med andre maskiner fra samme serie og garanterer lange driftstider og fremragende rengøringsevne. Ved lettere snavs anbefales det at bruge eco!efficiency-tilstand for at forlænge batteriets driftstid med op til 34 minutter.
Funktioner og fordele
36 V batteriplatformHøj rengøringsydelse og lange driftstider. Kompatible batterier inden for flere områder. Tidsbesparende hurtigoplader.
Økonomisk og effektiv miljøeffektivitetstilstandSparer energi og forlænger batteriets driftstid. Nedsat rengøringsevne til lettere snavs.
KvalitetDen automatiske Pressure Relief (trykaflastning) beskytter komponenterne og forlænger levetiden. Kvalitets cylinderhoved af messing. Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Mobil
- Det praktiske håndtag gør maskinen let at flytte.
- Teleskophåndtaget gør maskinen let at transportere og opbevare
- Kan anvendes lodret og vandret.
Højest mulig fleksibilitet.
- Uafhængig højtryksrengøring uanset eksterne strømkilder.
- Kortere opstillingstider, da udlægning af strømkabler udgår.
- Det er også muligt at arbejde helt selvstændigt ved hjælp af en sugeslange til eksterne vandkilder.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Pumpehastighed (l/h)
|320 - 400
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|150 / 15
|Tilsluttet effekt (kW)
|1,6
|Vandindløb
|3/4″
|Antal batterier krævet (Stk.)
|2
|Batteritid pr. opladning (min)
|30 (7,5 Ah)
|Opladningstid, batteri (min)
|58 / 81
|Output power, udgangseffekt (A)
|6
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kabellængde til batterioplader (m)
|1,2
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|20,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|23,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 370 x 930
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Rotor jet
- Sugeslange til vand
Udstyr
- Pressostatkontrol
Videoer
Anvendelsesområder
- Til uafhængig, mobil højtryksrengøring, f.eks. til viceværter, i landskabspleje eller i det kommunale område.