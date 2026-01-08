Højtryksrenser HD 5/11 C
HD 5/11 P er kompakt, let og mobil. Udstyrsdetaljer: bærehåndtag, messing topstykke og automatisk trykaflastning. Til lodret og vandret betjening.
Den bærbare højtryksrenser HD 5/11 P imponerer med sin kompakte konstruktion, lave vægt og fremragende mobilitet. Maskinen har en pålidelig trestemplet axialpumpe med messingcylinderhoved. Et ekstra bærehåndtag og det udtrækkelige skubbehåndtag gør det nemmere at transportere maskinen og opbevare den på små steder. Velegnet til vertikal og horisontal drift. De praktiske opbevaringsfunktioner til tilbehør inkluderer et dyse rum, skrueforbindelse til overfladerenser og et praktisk gummibånd til at fastgøre højtryksslangen. Det automatiske trykaflastningssystem imponerer ved at tilbyde klare fordele: det beskytter komponenterne, forlænger levetiden, reducerer reparations- og vedligeholdelsesomkostninger og sænker trækkraften på den nye EASY!Force højtrykspistol. Dette udnytter også rekylkraften fra højtryksstrålen til at reducere holdekraften til nul. De nye EASY!Lock lynkoblinger gør håndteringen fem gange hurtigere end med konventionelle skrueforbindelser uden at gå på kompromis med robusthed og holdbarhed.
Funktioner og fordele
Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukningerEndelig - arbejde uden at blive træt: Med EASY!Force højtrykspistolen. EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Første-klasses mobilitetDet praktiske håndtag gør maskinen let at flytte. Kompakt konstruktion og lav vægt.
FleksibelKan anvendes lodret og vandret. Separat parkerings- og transportposition. Maskinen tilbyder maksimal stabilitet i horisontal brug.
Kvalitet
- Den automatiske Pressure Relief (trykaflastning) beskytter komponenterne og forlænger levetiden.
- Kvalitets cylinderhoved af messing.
Tilbehørsopbevaring
- Skrue forbindelse (M 18 x 1,5) til opbevaring af gulvrenser direkte på maskinen.
- Praktisk opbevaringsrum til trippeldysen og rotojetdysen.
- Gummistrop til fastgørelse af højtryksslangen.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|490
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|110 / 11
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|160 / 16
|Tilsluttet effekt (kW)
|2,2
|El ledning (m)
|5
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|20,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|22,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|351 x 312 x 904
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Specifikation for højtryksslange: DN 6, 250 bar
- Sprøjtelanse: 840 mm
Udstyr
- Pressostatkontrol
Anvendelsesområder
- Rengøring af facader
- Gulv og væg rensning
- Udendørsareal
- Køretøjer
- Maskiner og enheder