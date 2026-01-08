Den bærbare højtryksrenser HD 5/11 P imponerer med sin kompakte konstruktion, lave vægt og fremragende mobilitet. Maskinen har en pålidelig trestemplet axialpumpe med messingcylinderhoved. Et ekstra bærehåndtag og det udtrækkelige skubbehåndtag gør det nemmere at transportere maskinen og opbevare den på små steder. Velegnet til vertikal og horisontal drift. De praktiske opbevaringsfunktioner til tilbehør inkluderer et dyse rum, skrueforbindelse til overfladerenser og et praktisk gummibånd til at fastgøre højtryksslangen. Det automatiske trykaflastningssystem imponerer ved at tilbyde klare fordele: det beskytter komponenterne, forlænger levetiden, reducerer reparations- og vedligeholdelsesomkostninger og sænker trækkraften på den nye EASY!Force højtrykspistol. Dette udnytter også rekylkraften fra højtryksstrålen til at reducere holdekraften til nul. De nye EASY!Lock lynkoblinger gør håndteringen fem gange hurtigere end med konventionelle skrueforbindelser uden at gå på kompromis med robusthed og holdbarhed.