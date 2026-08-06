HD 17/15-4 S Classic koldtvands højtryksrenseren er designet til daglig brug under krævende forhold og imponerer altid med sin ekstreme kraft. Den skiller sig ud fra mængden med sin solide konstruktion og sin robuste stålramme. Den er nem og intuitiv at sætte op, og hurtig og problemfri at betjene. Alle vigtige dele er hurtigt og nemt tilgængelige. Super Class højtryksrenseren er udstyret med Classic højtrykspistolen til maskiner i HD Classic-serien. Den har også en premium EASY!Lock lynkobling. Dette gør den fem gange hurtigere at sætte op og pakke væk, hvilket sparer dig tid og besvær. Et integreret vandfilter beskytter pålideligt højtrykspumpen mod snavspartikler og forurenende stoffer, og forlænger dermed maskinens levetid. En kraftig krumtapakselpumpe og slidstærke materialer er højtryksrenserens rygrad: med et cylinderhoved af messing og stempler med keramiske bøsninger. Trykket kan justeres efter behov på pumpen. Den 4-polede lavhastighedsmotor med luft-vand-kølesystem sikrer langvarig og pålidelig drift.