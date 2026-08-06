Højtryksrenser HD 17/15-4 S Classic
Den robuste koldtvandsrenser HD 17/15-4 S Classic er udviklet til at klare vanskelige opgaver dag ud og dag ind. Super Class på alle måder: ekstrem power, pålidelige rengøringsresultater.
HD 17/15-4 S Classic koldtvands højtryksrenseren er designet til daglig brug under krævende forhold og imponerer altid med sin ekstreme kraft. Den skiller sig ud fra mængden med sin solide konstruktion og sin robuste stålramme. Den er nem og intuitiv at sætte op, og hurtig og problemfri at betjene. Alle vigtige dele er hurtigt og nemt tilgængelige. Super Class højtryksrenseren er udstyret med Classic højtrykspistolen til maskiner i HD Classic-serien. Den har også en premium EASY!Lock lynkobling. Dette gør den fem gange hurtigere at sætte op og pakke væk, hvilket sparer dig tid og besvær. Et integreret vandfilter beskytter pålideligt højtrykspumpen mod snavspartikler og forurenende stoffer, og forlænger dermed maskinens levetid. En kraftig krumtapakselpumpe og slidstærke materialer er højtryksrenserens rygrad: med et cylinderhoved af messing og stempler med keramiske bøsninger. Trykket kan justeres efter behov på pumpen. Den 4-polede lavhastighedsmotor med luft-vand-kølesystem sikrer langvarig og pålidelig drift.
Funktioner og fordele
Kraftfuld og robust krumtapakselpumpe med cylinderhoved i messing og stempler med keramisk belægningHøj ydeevne og effektivitet. Langt driftsliv og lave vedligeholdelsesomkostninger. Med sugefunktion og vandtemperaturer op til 60 °C.
Robust stålramme med store hjul til maksimal bevægelighedBeskytter maskinen selv i ugunstige betingelser. Enkel og praktisk at transportere. Integreret opbevaringsplads til tilbehør.
Tilbehør tilsluttes med EASY!LockHurtig opsætning og udpakning plus nem udskiftning af tilbehør. Robust og holdbart tilbehør. Nem og intuitiv at betjene.
Tydeligt maskindesign
- Integreret vandfilter kan fjernes og rengøres uden brug af værktøj.
- Tryk- og vandvolumen kan justeres på pumpen.
- Fyldningsniveau og kvalitet af olien kan nemt kontrolleres vha. inspektionsruden og oliepind.
4-polet, langsomtkørende motor med luft-/vandkøling
- Langt driftsliv og lave vedligeholdelsesomkostninger.
- Kombinrer effektiv vandkøling med et robust luftkølingssystem til maksimal køle-output, også i svingende vand- og lufttemperaturer.
- Kompakt design til maksimal bevægelighed.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|376 - 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|1000 - 1700
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar)
|60 - 150
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|210 / 21
|Tilsluttet effekt (kW)
|9
|Strømkabel (m)
|5
|Vandindløb
|1″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|73
|Vægt inkl. emballage (kg)
|80,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|720 x 637 x 1060
Scope of supply
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Dyse
Udstyr
- Krumtapaksel med keramiske stempler
- Firepolet, trefaset motor med luft- og vandkøling
- Knap til styring af tryk
- Integreret finmaske vandfilter
- Olieskueglas
- Vandindløbsstuds af messing
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af stalde inden for landbruget
- Rengøring af traktorer, maskiner og redskaber i landbruget
- Rengøring af beklædning og betonlister inden for byggebranchen
- Rengøring af maskiner og udstyr på byggepladsen, som f.eks. Cementblandere, stilladser, trillebører, gravemaskiner eller betonpumper
- Rengøring af produktionsmaskiner i industrien, f.eks. i malerværksteder, fødevareindustrien eller i produktionssektoren
- Rengøring af køretøjer i transportsektoren, som f.eks. godstransporter, skibe, fly og busser
- Rengøring af fællesområder, som f.eks. offentlige pladser, indkørsler, springvand eller parkeringsanlæg