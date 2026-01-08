Højtryksrenser HDS 5/11 U
HDS 5/11 U varmtvands højtryksrenseren er en attraktiv prissat begyndermodel med et innovativt opretstående design for enestående mobilitet og ergonomi.
HDS 5/11 U: begyndermaskinen i klassen for varmtvands højtryksrensere imponerer med sit sofistikerede og innovative opretstående design. Maskinens horisontale design giver den en lav vægt og meget kompakte dimensioner. Fordelen ved dette er, at maskinen er meget let at transportere i stationcars og er nem at manøvrere på ujævnt terræn takket være dens store hjul og skubbehåndtag. Kombinationen af patenteret dyseteknologi, turboblæser og øget pumpeeffektivitet sikrer desuden en ultraeffektiv rengøringsydelse. Komfortabelt arbejde muliggøres af EASY!Force højtrykspistolen, som udnytter rekylkraften fra højtryksstrålen til at reducere holdekraften for brugeren til nul, og EASY!Lock lynkoblingerne, som gør opsætning og demontering fem gange hurtigere end med konventionelle skrueforbindelser. Simpel betjening og opbevaringsmuligheder for slange og strålerør afrunder maskinens omfattende funktioner.
Funktioner og fordele
Innovativt opretstående designLet transport henover dørtærskler og trapper Store hjul til ikke-asfalterede overflader
Vand, fintfilterBeskytter effektivt højtrykspumper mod forurening Nem at fjerne ude fra
Kompakt design.Pladsbesparende opbevaring og transport Spildsikker pumpe og brændstoftank til liggende transport Perfekt til små køretøjer
Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukninger
- Endelig - arbejde uden at blive træt: Med EASY!Force højtrykspistolen.
- EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Specifikationer
Teknisk data
|Strømtilslutning (Ph/V/Hz)
|1 / 230 / 50
|Pumpehastighed (l/h)
|450
|Driftstryk (bar/MPa)
|110 / 11
|Temperatur (°C)
|max. 80
|Tilsluttet effekt (kW)
|2,2
|Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h)
|2,4
|Brændstoftank (l)
|6,5
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|68,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|77,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|618 x 618 x 994
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Sprøjtelanse: 840 mm
Udstyr
- Pressostatkontrol
Anvendelsesområder
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af udstyr og maskiner
- Rengøring af værksted
- Rengør udendørsarealer
- Rengøring på servicestationer
- Rengøring af facader
- Rengøring af swimmingpools
- Rengøring af idrætsfaciliteter
- Rengøring i produktionsprocesser
- Rengøring af produktionssystemer