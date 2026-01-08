Højtryksrenser HDS 5/11 U

HDS 5/11 U varmtvands højtryksrenseren er en attraktiv prissat begyndermodel med et innovativt opretstående design for enestående mobilitet og ergonomi.

HDS 5/11 U: begyndermaskinen i klassen for varmtvands højtryksrensere imponerer med sit sofistikerede og innovative opretstående design. Maskinens horisontale design giver den en lav vægt og meget kompakte dimensioner. Fordelen ved dette er, at maskinen er meget let at transportere i stationcars og er nem at manøvrere på ujævnt terræn takket være dens store hjul og skubbehåndtag. Kombinationen af patenteret dyseteknologi, turboblæser og øget pumpeeffektivitet sikrer desuden en ultraeffektiv rengøringsydelse. Komfortabelt arbejde muliggøres af EASY!Force højtrykspistolen, som udnytter rekylkraften fra højtryksstrålen til at reducere holdekraften for brugeren til nul, og EASY!Lock lynkoblingerne, som gør opsætning og demontering fem gange hurtigere end med konventionelle skrueforbindelser. Simpel betjening og opbevaringsmuligheder for slange og strålerør afrunder maskinens omfattende funktioner.

Funktioner og fordele
Højtryksrenser HDS 5/11 U: Innovativt opretstående design
Innovativt opretstående design
Let transport henover dørtærskler og trapper Store hjul til ikke-asfalterede overflader
Højtryksrenser HDS 5/11 U: Vand, fintfilter
Vand, fintfilter
Beskytter effektivt højtrykspumper mod forurening Nem at fjerne ude fra
Højtryksrenser HDS 5/11 U: Kompakt design.
Kompakt design.
Pladsbesparende opbevaring og transport Spildsikker pumpe og brændstoftank til liggende transport Perfekt til små køretøjer
Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukninger
  • Endelig - arbejde uden at blive træt: Med EASY!Force højtrykspistolen.
  • EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Specifikationer

Teknisk data

Strømtilslutning (Ph/V/Hz) 1 / 230 / 50
Pumpehastighed (l/h) 450
Driftstryk (bar/MPa) 110 / 11
Temperatur (°C) max. 80
Tilsluttet effekt (kW) 2,2
Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h) 2,4
Brændstoftank (l) 6,5
Farve Antracit
Vægt (med tilbehør) (kg) 68,9
Vægt inkl. emballage (kg) 77,1
Mål (L x B x H) (mm) 618 x 618 x 994

Scope of supply

  • Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
  • Højtryksslangens længde: 10 m
  • Sprøjtelanse: 840 mm

Udstyr

  • Pressostatkontrol
Højtryksrenser HDS 5/11 U
Højtryksrenser HDS 5/11 U
Højtryksrenser HDS 5/11 U
Højtryksrenser HDS 5/11 U
Højtryksrenser HDS 5/11 U
Højtryksrenser HDS 5/11 U
Højtryksrenser HDS 5/11 U
Højtryksrenser HDS 5/11 U
Højtryksrenser HDS 5/11 U
Anvendelsesområder
  • Rengøring af køretøjer
  • Rengøring af udstyr og maskiner
  • Rengøring af værksted
  • Rengør udendørsarealer
  • Rengøring på servicestationer
  • Rengøring af facader
  • Rengøring af swimmingpools
  • Rengøring af idrætsfaciliteter
  • Rengøring i produktionsprocesser
  • Rengøring af produktionssystemer
Tilbehør
Rengøringsmidler