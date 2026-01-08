HDS 5/11 U: begyndermaskinen i klassen for varmtvands højtryksrensere imponerer med sit sofistikerede og innovative opretstående design. Maskinens horisontale design giver den en lav vægt og meget kompakte dimensioner. Fordelen ved dette er, at maskinen er meget let at transportere i stationcars og er nem at manøvrere på ujævnt terræn takket være dens store hjul og skubbehåndtag. Kombinationen af patenteret dyseteknologi, turboblæser og øget pumpeeffektivitet sikrer desuden en ultraeffektiv rengøringsydelse. Komfortabelt arbejde muliggøres af EASY!Force højtrykspistolen, som udnytter rekylkraften fra højtryksstrålen til at reducere holdekraften for brugeren til nul, og EASY!Lock lynkoblingerne, som gør opsætning og demontering fem gange hurtigere end med konventionelle skrueforbindelser. Simpel betjening og opbevaringsmuligheder for slange og strålerør afrunder maskinens omfattende funktioner.