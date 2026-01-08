Højtryksrenser HD 10/16-4 Cage Ex

højtryksrenser til eksplosionsfarlige områder.

Med denne højtryksrenser er du sikker i eksplosionsfarlige områder. Maskinen er specielbygget og konstruerert til at kunne arbejde i specielle områder, hvor der er EX-krav.

Funktioner og fordele
Højtryksrenser HD 10/16-4 Cage Ex: Pulver-coatet stødramme, elektrisk ledende
Pulver-coatet stødramme, elektrisk ledende
Robust rørformet stålramme Indbygget kranfastgørelse. Beskytter maskinen mod skader
Højtryksrenser HD 10/16-4 Cage Ex: Eksplosionssikret design
Eksplosionssikret design
Ledende gummihjul. Overfladetemperatur altid under 200° C.
Højtryksrenser HD 10/16-4 Cage Ex: Kraftfuld og holdbar
Kraftfuld og holdbar
4 -polet, lav hastighed luftkølet el-motor Robust messingcylinderhoved og keramisk stempel. Driftssikker og holdbar højtydende Kärcher krumtapakselpumpe sikrer optimalt tryk
Driftssikkerhed
  • Rentvandsfilteret beskytter komponenterne og kan fjernes og renses uden brug af værktøj.
  • Beskytter pumpen mod at køre tør.
  • Rengøringsmiddelsugesystem til genstridigt snavs.
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 3
Spænding (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Pumpehastighed (l/h) 1000
Tilløbstemperatur (°C) 50
Driftstryk (bar/MPa) 160 / 16
Maksimalt tryk (bar/MPa) 220 / 22
Tilsluttet effekt (kW) 5,5
Farve Antracit
Vægt (med tilbehør) (kg) 122,6
Vægt inkl. emballage (kg) 131,2
Mål (L x B x H) (mm) 980 x 720 x 1100

Scope of supply

  • Pistolhåndtag: EASY!Force Ex beskyttelse
  • Højtryksslangens længde: 10 m
  • Specifikation for højtryksslange: DN 8, 400 bar
  • Strålerør af rustfrit stål: 1050 mm
  • Edelstahl-Strahlrohr, leitfähig: 1050 mm
  • Dyse
  • Højtryksstrålerør

Udstyr

  • Pressostatkontrol
  • Atex Zone
Tilbehør
Rengøringsmidler