Højtryksrenser HD 10/16-4 Cage Ex
højtryksrenser til eksplosionsfarlige områder.
Med denne højtryksrenser er du sikker i eksplosionsfarlige områder. Maskinen er specielbygget og konstruerert til at kunne arbejde i specielle områder, hvor der er EX-krav.
Funktioner og fordele
Pulver-coatet stødramme, elektrisk ledendeRobust rørformet stålramme Indbygget kranfastgørelse. Beskytter maskinen mod skader
Eksplosionssikret designLedende gummihjul. Overfladetemperatur altid under 200° C.
Kraftfuld og holdbar4 -polet, lav hastighed luftkølet el-motor Robust messingcylinderhoved og keramisk stempel. Driftssikker og holdbar højtydende Kärcher krumtapakselpumpe sikrer optimalt tryk
Driftssikkerhed
- Rentvandsfilteret beskytter komponenterne og kan fjernes og renses uden brug af værktøj.
- Beskytter pumpen mod at køre tør.
- Rengøringsmiddelsugesystem til genstridigt snavs.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|1000
|Tilløbstemperatur (°C)
|50
|Driftstryk (bar/MPa)
|160 / 16
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|220 / 22
|Tilsluttet effekt (kW)
|5,5
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|122,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|131,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|980 x 720 x 1100
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Ex beskyttelse
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 400 bar
- Strålerør af rustfrit stål: 1050 mm
- Edelstahl-Strahlrohr, leitfähig: 1050 mm
- Dyse
- Højtryksstrålerør
Udstyr
- Pressostatkontrol
- Atex Zone