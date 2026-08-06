Den stationære koldtvandsrenser HD 10/21-4 S St. Classic giver den perfekte kombination af højtydende rengøring med ultraenkel betjening, vedligeholdelse og installation af stålrammen på væggen. Det skyldes maskinens 8 kW motoreffekt, som producerer et arbejdstryk på op til 210 bar og leverer et flow på 1000 liter i timen. Under den ultrarobuste stålramme arbejder den stærke, letjusterbare pumpe med messingcylinderhoved af høj kvalitet og den 4-polede langsomtgåendemotor med automatisk slukning og luft/vand-køling. Det sikrer en ensartet, langvarig og pålidelig drift. Og et vandfilter, der er nemt at rengøre, beskytter pumpen pålideligt mod snavs. Afrundet med et omfattende udvalg af tilbehør, der medfølger som standard - HP-pistol, lanse, 10 meter højtryksslange og power-dyse, alle med de innovative EASY!Lock-tilslutning for hurtig og lethed tilslutning- er HD 10/21-4 S Classic det ideelle valg til hårde arbejdsforhold.