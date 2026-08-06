Højtryksrenser HD 10/21-4 S ST Classic
Let at bruge på alle måder, ultrakraftig og robust: HD 10/21-4 S St. Classic koldtvandsrenser til hård kontinuerlig brug i stationær drift.
Den stationære koldtvandsrenser HD 10/21-4 S St. Classic giver den perfekte kombination af højtydende rengøring med ultraenkel betjening, vedligeholdelse og installation af stålrammen på væggen. Det skyldes maskinens 8 kW motoreffekt, som producerer et arbejdstryk på op til 210 bar og leverer et flow på 1000 liter i timen. Under den ultrarobuste stålramme arbejder den stærke, letjusterbare pumpe med messingcylinderhoved af høj kvalitet og den 4-polede langsomtgåendemotor med automatisk slukning og luft/vand-køling. Det sikrer en ensartet, langvarig og pålidelig drift. Og et vandfilter, der er nemt at rengøre, beskytter pumpen pålideligt mod snavs. Afrundet med et omfattende udvalg af tilbehør, der medfølger som standard - HP-pistol, lanse, 10 meter højtryksslange og power-dyse, alle med de innovative EASY!Lock-tilslutning for hurtig og lethed tilslutning- er HD 10/21-4 S Classic det ideelle valg til hårde arbejdsforhold.
Funktioner og fordele
Kraftfuld og robust krumtapakselpumpe med cylinderhoved i messing og stempler med keramisk belægningHøj ydeevne og effektivitet. Langt driftsliv og lave vedligeholdelsesomkostninger. Med sugefunktion og vandtemperaturer op til 60 °C.
Robust, stationært chassis.En robust stålramme beskytter maskinen mod skader. Robust stålramme beskytter alle komponenter. Integreret opbevaringsplads til tilbehør.
Tilbehør tilsluttes med EASY!LockHurtig opsætning og udpakning plus nem udskiftning af tilbehør. Robust og holdbart tilbehør. Nem at bruge
Tydeligt maskindesign
- Stort vandfilter til beskyttelse af pumpen.
- Tryk- og vandvolumen kan justeres på pumpen.
- Fyldningsniveau og kvalitet af olien kan nemt kontrolleres vha. inspektionsruden og oliepind.
4-polet, langsomtkørende motor med luft-/vandkøling
- Gennemprøvede Kärcher-komponenter af høj kvalitet garanterer en lang levetid.
- Til høj ydeevne og lave vedligeholdelsesomkostninger.
- Fremstillet til at holde, stor driftssikkerhed.
Intuitiv betjening og enkel vedligeholdelse
- Integreret vandfilter kan fjernes og rengøres uden brug af værktøj.
- God tilgængelighed for nem service og vedligeholdelse.
- Nem at bruge.
Meget fleksibel
- Det omfattende sortiment af tilbehør til ergonomiske og økonomiske rengøringsløsninger til mange forskellige formål.
- Omfattende sortiment af tilbehør til diverse formål
- Minimum montageindsats nødvendig
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|376 - 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|500 - 1000
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar)
|50 - 210
|Maksimalt tryk (bar)
|270
|Tilsluttet effekt (kW)
|8
|Strømkabel (m)
|5
|Dysestørrelse
|050
|Vandindløb
|1″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|50,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|55,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|720 x 522 x 418
Scope of supply
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Dyse
Udstyr
- Krumtapaksel med keramiske stempler
- Firepolet, trefaset motor med luft- og vandkøling
- Knap til styring af tryk
- Integreret finmaske vandfilter
- Olieskueglas
- Vandindløbsstuds af messing
Anvendelsesområder
- Rengøring af stalde inden for landbruget
- Ideel til bilforhandlere, biludlejere og servicestationer
- Køretøjs- og maskinrengøring inden for bilindustrien, industrien og landbruget
- Rengøring af traktorer, maskiner og redskaber i landbruget
- Højtryksrensning af maskiner og udstyr inden for byggeri, landbrug og kommuner
- Til rengøring af produktionshaller, pakhuse og logistikhaller samt læsseområder
- Ideel til forskellige anvendelser inden for transport- og logistiksektoren.
- Industri
- Landbrug