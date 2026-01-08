Højtryksrenser HD 5/12 C
Praktisk - hvor som helst. HD 5/12 C kan anvendes lodret og vandret, har gennemtænkt opbevaring af tilbehør og er let at transportere og opbevare.
HD 5/12 C er den eneste højtryksrenser på markedet som er ligeglad med om den står op eller ligger ned. Den er robust nok til en byggeplads, billig nok til garagen og hele Kärchers sortiment af professionelt udstyr passer til maskinerne i den nye kompaktklasse.
Funktioner og fordele
Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukningerEndelig - arbejde uden at blive træt: Med EASY!Force højtrykspistolen. EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
MobilDet praktiske håndtag gør maskinen let at flytte. Teleskophåndtaget gør maskinen let at transportere og opbevare Kompakt konstruktion
FleksibelKan anvendes lodret og vandret. Hjulene er ikke på ved horisontal kørsel. På den måde sikrer maskinen maksimal stabilitet. Separat parkerings- og transportposition.
Kvalitet
- Den automatiske Pressure Relief (trykaflastning) beskytter komponenterne og forlænger levetiden.
- Kvalitets cylinderhoved af messing.
- Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Tilbehørsopbevaring
- Skrue forbindelse (M 18 x 1,5) til opbevaring af gulvrenser direkte på maskinen.
- Praktisk opbevaringsrum til trippeldysen og rotojetdysen.
- Gummistrop til fastgørelse af højtryksslangen.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|500 - 500
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|120 - 120 / 12 - 12
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|175 / 17,5
|Tilsluttet effekt (kW)
|2,5
|El ledning (m)
|5
|Dysestørrelse (mm)
|35
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|24,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|26,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Specifikation for højtryksslange: DN 6, 200 bar
- Sprøjtelanse: 840 mm
Udstyr
- Rengøringsmiddel funktion: Sug
- Pressostatkontrol