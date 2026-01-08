HDS Trailer HDS 13/35 De Tr1
Traileren HDS 13/35 kan bruges selforsynende og når et tryk på 350 bar. Det er den perfekte løsning til hedvandsrensning i den kommunale sektor, på byggepladser og i industrien.
Det helt store trumfkort ved HDS 13/35 er dens mobilitet. Hedvandsrenseren genererer tryk på 350 bar, arbejder uafhængigt af enhver strømkilde og er derfor fuldstændig fleksibel i forhold til sine arbejdsopgaver - f.eks. på byggepladser, i industrien og i den kommunale sektor. Den gratis konfigurerbare rengøringsmaskine er en allrounder, takket være dens pålidelighed, effektivitet, enkle servicering og betjeningskomfort.
Funktioner og fordele
Maksimal effektivitetSærdeles effektiv, gennemprøvet brænderteknologi. Varmegenvinding ved brug af spildvarme fra motoren. Miljøvenlig drift og lave driftsomkostninger takket være Kärchers miljøeffektivitetstilstand.
BrugervenligMaskinen er nem at betjene ved hjælp af en central vælgerkontakt. To valgfrie slangespoler i driftsområdet gør det nemt at sætte maskinen op og afmontere den. Sikker og stor opbevaringsplads til beskyttelsesudstyr, tilbehør og rengøringsmidler.
Selvforsynende anvendelseStor 500-liters vandtank til rengøring af applikationer på op til 30 minutter ved fuld vandkraft. 100-liters dieseltank. Ideel til lange driftsperioder. Kraftige Yanmar dieselmotorer gør det muligt at bruge maskinen uafhængigt af enhver strømkilde.
Meget fleksibel
- Takket være dens konfigurerbarhed kan hver trailer specialfremstilles i henhold til kundernes anmodninger.
- Skid- og Cab-versioner gør forskellig brug mulig; mobil eller stationær.
Let at vedligeholde
- En stor hætte gør det lettere for servicepersonalet at få adgang til de interne komponenter.
- Avanceret servicesoftware til hurtig fejldiagnosticering under servicering.
- Gennemprøvede Kärcher-komponenter af høj kvalitet garanterer en lang levetid.
Pålidelighed
- Omfatter også: Vandblødningssystem til beskyttelse af varmespolen mod forkalkning.
- Talrige sikkerhedsfunktioner beskytter HDS-traileren mod skader i tilfælde af en fejl.
- Integreret frostbeskyttelsestilstand for at beskytte alle komponenter i kolde udvendige temperaturer.
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Diesel
|Motorproducent
|Yanmar
|Motoreffekt (kW/hp)
|19 / 26
|Pumpehastighed (l/h)
|650 - 1300
|Tryk (bar/MPa)
|100 - 350 / 10 - 35
|Forbrug af olie eco!efficiency (kg/h)
|9,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Scope of supply
- Pistolhåndtag: Industri
- Højtryksslange: 30 m
- Sprøjtelanse: 700 mm
- Dyse
Udstyr
- Trykjustering over hastighedsregulering
Anvendelsesområder
- Kommunal (rengøring af offentlige åbne rum, trafikruter, fjernelse af graffiti og tyggegummi)
- Byggeri (rengøring af entreprenørmaskiner, stilladser, hylster, udstyr)
- Industriel rengøring (fjernelse af maling og belægninger, rengøringsmaskiner, dele og udstyr)
Konfigurerbar
Lavtryksslangerullen har en slangekapacitet på op til 30 meter, inklusive 30 meter lavtryksslange. Andre fordele: Komfortabelt håndsving, stor fleksibilitet ved påfyldning af trailer og mulighed for at beskytte slangen mod frost enkelt og bekvemt.
Med en stærkt udvidet arbejdsradius for maksimal fleksibilitet ved højtryksrensning: Det brugervenlige højtryksslangerullesæt til HDS-traileren kan rumme op til 50 meter højtryksslange, hvilket gør det muligt at udføre rengøringsopgaver i store afstande fra traileren og beskytte slangen under opbevaring og transport.
Grundmaskinen i chassisversionen har en ramme, uden beskyttelseshætte og vandtank. Maskinen er ekstremt pladsbesparende, inklusive 20-liters vandtank.
Kabineversionen inkluderer vandtank og stor brændstoftank og kan bruges i en fast position eller som en samling på et køretøj, som en pick-up, platform eller varevogn. Dækslerne beskytter de tekniske komponenter og kontrolpanelet pålideligt mod ydre påvirkninger. Grundmaskinen med dæksel og vandtank leveres uden trækstang.
Trailerversionen er ikke kun mobil og kompakt, men imponerer også med en høj grad af fleksibilitet og er fuldstændig selvforsynende takket være indbygget vand og brændstof. Basismaskinen er udstyret med en kaleche, vandtank, chassis og trækstang.
Støddæmperne til trailerversionen øger kørestabiliteten og er en forudsætning for godkendelse af traileren ved højere kørehastigheder.
Højere arbejdssikkerhed: Trykaflastningsventilen reducerer trykket mellem pumpe og ventil, når pistolgrebet er lukket. Dette øger arbejdssikkerheden, da rekyler undgås, og giver også mulighed for ergonomisk brug gennem den langsomme opbygning af tryk. Højtrykskomponenterne er også beskyttet.