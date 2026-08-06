Robust, kraftfuld, ultraenkel at betjene og velegnet til de hårdeste stationære opgaver: HD 17/15-4 S St. Classic koldtvandsrenser fra Kärcher producerer op til 150 bar arbejdstryk fra sin 9 kW motoreffekt og leverer en vandmængde på 1700 liter pr. time. Den stærke, letjusterbare pumpe med messingcylinderhoved i høj kvalitet og den 4-polede langsomtgående luft-/vandkøling motor med automatisk slukning, udgør maskinens bankende hjerte og sikrer ensartet og langvarig drift. Derudover er pumpen effektivt beskyttet mod snavs af et vandfilter, der er let at rengøre. HP-pistol, lanse, 10 meter højtryksslange og en power-dyse leveres som standard - alle med vores innovative EASY!Lock-tilslutning, der gør det nemt og hurtigt. Rutinemæssige service- og vedligeholdelsesopgaver på HD 17/15-4 S St Classic kan udføres lige så hurtigt som at montere den ultrastabile stålramme på væggen.