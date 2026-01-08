Højtryksrenser HD 5/15 C
Praktisk, mobil og alsidig: koldtvandsrenseren HD 5/15 C til vertikal og horisontal drift. Med opbevaringsplads til tilbehør, cylinderhoved i messing og automatisk trykudligning.
Den kompakte, lette og alsidige koldtvandsrenser HD 5/15 C er utroligt mobil og kan anvendes både vertikalt og horisontalt. Maskinen er udstyret med smarte opbevaringsløsninger til tilbehør, og cylinderhovedet i messing og den automatiske trykudligning sikrer en lang levetid. Samtidig imponerer den med innovative nyheder, som gør den mere behagelig for brugeren over længere tid ved at sikre ubesværet betjening og tidsbesparende opsætning og nedmontering. EASY!Force-højtrykspistolen udnytter rekylen fra højtryksstrålen til at reducere fastholdelseskraften til nul, og EASY!Lock-hurtigtilslutningen gør håndteringen fem gange hurtigere end med konventionelle skruelukninger, uden at det går ud over robustheden eller levetiden. Med andre ord en omfattende udstyrspakke, som giver fremragende rengøringsresultater, er praktisk at anvende og har en lang levetid.
Funktioner og fordele
Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukninger
Mobil
Fleksibel
Kvalitet
Tilbehørsopbevaring
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|500
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|150 / 15
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|200 / 20
|Tilsluttet effekt (kW)
|2,8
|El ledning (m)
|5
|Dysestørrelse (mm)
|32
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|25,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|27,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Specifikation for højtryksslange: DN 6, 200 bar
- Sprøjtelanse: 840 mm
Udstyr
- Rengøringsmiddel funktion: Sug
- Pressostatkontrol