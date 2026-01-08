Den kompakte, lette og alsidige koldtvandsrenser HD 5/15 C er utroligt mobil og kan anvendes både vertikalt og horisontalt. Maskinen er udstyret med smarte opbevaringsløsninger til tilbehør, og cylinderhovedet i messing og den automatiske trykudligning sikrer en lang levetid. Samtidig imponerer den med innovative nyheder, som gør den mere behagelig for brugeren over længere tid ved at sikre ubesværet betjening og tidsbesparende opsætning og nedmontering. EASY!Force-højtrykspistolen udnytter rekylen fra højtryksstrålen til at reducere fastholdelseskraften til nul, og EASY!Lock-hurtigtilslutningen gør håndteringen fem gange hurtigere end med konventionelle skruelukninger, uden at det går ud over robustheden eller levetiden. Med andre ord en omfattende udstyrspakke, som giver fremragende rengøringsresultater, er praktisk at anvende og har en lang levetid.