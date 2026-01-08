Højtryksrenser HD 7/16-4 M
Den kompakte og mobile koldtvandsrenser HD 7/16-4 M har en firepolet, trefaset, langsomtgående motor og automatisk trykudligning. Høj rengøringsevne og energieffektivitet.
Vores kompakte, mobile og kraftfulde højtryksrenser HD 7/16-4 M er designet til vertikal og horisontal brug for at sikre maksimal fleksibilitet. Praktiske detaljer såsom Servo Control, som er vores system til justering af vandgennemstrømning og driftstryk direkte på pistolhåndtaget, de gode manøvreegenskaber og den pladsbesparende udformning af denne driftssikre enhed garanterer maksimal komfort. Den nye pumpe drives af en firepolet, trefaset, langsomtgående motor med en knap til trykregulering, som sikrer 20 % højere rengøringsevne og energieffektivitet. Den automatiske trykudligning beskytter højtrykskomponenterne mod skader i standbytilstand. Arbejd uden anstrengelser, og spar tid på opsætning og nedmontering takket være EASY!Force-højtrykspistolen, som udnytter rekylen fra højtryksstrålen til at reducere fastholdelseskraften til nul, og EASY!Lock-hurtigtilslutningen, som gør håndteringen fem gange hurtigere end med konventionelle skruelukninger, uden at det går ud over robustheden eller levetiden. Der findes flere løsninger på selve enheden til sikker opbevaring af tilbehør ved transport.
Funktioner og fordele
Højkvalitets udstyr.Automatisk trykaflastning beskytter komponenter for længere levetid. Kraftfuld, 4-polet langsomtomgående elektrisk motor. Høj kvalitets messing cylinderhovedet
Fleksibel driftDesignet til opstående eller horisontalt drift. Maksimum stabilitet i horisontalt drift da hjulene i rører jorden.
Enestående mobilitetSkubbehåndtag kan pakkes væk ved tryk af en knap, derved øges størelse af maskinen og opbevaringspladsen mindskes. Nem opbevaring i servicekøretøjer. Integreret opbevaringsmuligheder reducerer opsætningstiden.
Smart tilbehørsopbevaring
- Beslag til fastgørelse af lansen.
- EASY!Lock TR20 gør det muligt at opbevare en powerdyse eller gulvrenser direkte ved maskinen.
- Praktisk dyseopbevaring til rotordyse.
Nem service
- Nem adgang til cylinderhoved, når bunden af maskinen er åben.
- Hurtig adgang til den elektriske boks bag plastik cover.
- Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Effektiv og tidsbesparende løsninger.
- Ubesværet arbejde med EASY!Force højtrykspistol.
- EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Øget energieffektivitet
- Nyudviklet 3-stempel aksial pumpe med mærkbart reducret vandmænde- og tryktab.
- 20 % større rengøringsresultat og energieffektivitet.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|350 - 700
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|240 / 24
|Tilsluttet effekt (kW)
|4,2
|El ledning (m)
|5
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|38,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|41,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Dyse
- Servo Control
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Type højtryksslange: Premium kvalitet
- Pressostatkontrol
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til rengøring af køretøjer i konstruktions-/transportsektoren.