Vores kompakte, mobile og kraftfulde højtryksrenser HD 7/16-4 M er designet til vertikal og horisontal brug for at sikre maksimal fleksibilitet. Praktiske detaljer såsom Servo Control, som er vores system til justering af vandgennemstrømning og driftstryk direkte på pistolhåndtaget, de gode manøvreegenskaber og den pladsbesparende udformning af denne driftssikre enhed garanterer maksimal komfort. Den nye pumpe drives af en firepolet, trefaset, langsomtgående motor med en knap til trykregulering, som sikrer 20 % højere rengøringsevne og energieffektivitet. Den automatiske trykudligning beskytter højtrykskomponenterne mod skader i standbytilstand. Arbejd uden anstrengelser, og spar tid på opsætning og nedmontering takket være EASY!Force-højtrykspistolen, som udnytter rekylen fra højtryksstrålen til at reducere fastholdelseskraften til nul, og EASY!Lock-hurtigtilslutningen, som gør håndteringen fem gange hurtigere end med konventionelle skruelukninger, uden at det går ud over robustheden eller levetiden. Der findes flere løsninger på selve enheden til sikker opbevaring af tilbehør ved transport.