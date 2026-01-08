Højtryksrenser HD 7/10 CXF
Den kompakte koldtvandsrenser HD 7/10 CXF er designet til universel brug i fødevareindustrien og er udstyret med Servo Control og indbygget slangetromle.
Specifikt udviklet til fødevareindustrien: Koldtvandsrenseren HD 7/10 CXF. Topmodellen i kompaktklassen har udstyr af høj kvalitet og en opretstående og exceptionelt robust udformning, og den imponerer med fremragende manøvredygtighed, nem betjening og komponenter med en lang levetid. Maskinen er utroligt nem at bruge takket være EASY!Force-højtrykspistolen, som udnytter rekylen fra højtryksstrålen til at reducere brugerens gribekraft til nul, og EASY!Lock-hurtigtilslutningen, som gør den fem gange hurtigere at klargøre og skille ad end ved brug af konventionel skruelukning. Yderligere funktioner, som gør arbejdet endnu nemmere for brugeren, inkluderer Servo Control til vandgennemstrømning uden afbrydelser og trykjustering direkte på pistolhåndtaget samt trippeldyse, som gør det hurtigt at ændre vandstrålen. Takket være doseringsventilen kan der også tilføres rengøringsmiddel til højtryksstrålen ved lavere tryk. Gode opbevaringsmuligheder til tilbehør, ledningsopbevaring, opbevaringsrum til dyser og indbygget slangetromle er eksempler på andre praktiske detaljer, som gør dette til en fuldendt løsning.
Funktioner og fordele
Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukninger
- Endelig - arbejde uden at blive træt: Med EASY!Force højtrykspistolen.
- EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Hygiejnekrav
- Integreret slangetromle med fødevaregodkendt højtryksslange og robuste, grå hjul
- Vandindløbstemperatur på op til 80°C.
- Afslidningsresistente grå hjul
Praktisk system til rengøringsmiddel
- Rengøringsmiddelsugesystem til genstridigt snavs.
- Højtryksskumsystemet "Inno Foam Set" kan anvendes ved behov.
Servo Control
- Nænsom rengøring af sarte overflader.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|250 - 700
|Tilløbstemperatur (°C)
|80
|Driftstryk (bar/MPa)
|10 - 100 / 1 - 10
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|120 / 12
|Tilsluttet effekt (kW)
|3
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|36,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|39
|Mål (L x B x H) (mm)
|360 x 400 x 925
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Food
- Højtryksslangens længde: 15 m
- Type højtryksslange: Model til fødevareindustrien
- Strålerør af rustfrit stål: 840 mm
- Servo Control
Udstyr
- Integreret HD-slangetromle
- Rengøringsmiddel funktion: Sug
- Pressostatkontrol
- Trinløst regulering af tryk og vandgennemstrømning