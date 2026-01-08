Specifikt udviklet til fødevareindustrien: Koldtvandsrenseren HD 7/10 CXF. Topmodellen i kompaktklassen har udstyr af høj kvalitet og en opretstående og exceptionelt robust udformning, og den imponerer med fremragende manøvredygtighed, nem betjening og komponenter med en lang levetid. Maskinen er utroligt nem at bruge takket være EASY!Force-højtrykspistolen, som udnytter rekylen fra højtryksstrålen til at reducere brugerens gribekraft til nul, og EASY!Lock-hurtigtilslutningen, som gør den fem gange hurtigere at klargøre og skille ad end ved brug af konventionel skruelukning. Yderligere funktioner, som gør arbejdet endnu nemmere for brugeren, inkluderer Servo Control til vandgennemstrømning uden afbrydelser og trykjustering direkte på pistolhåndtaget samt trippeldyse, som gør det hurtigt at ændre vandstrålen. Takket være doseringsventilen kan der også tilføres rengøringsmiddel til højtryksstrålen ved lavere tryk. Gode opbevaringsmuligheder til tilbehør, ledningsopbevaring, opbevaringsrum til dyser og indbygget slangetromle er eksempler på andre praktiske detaljer, som gør dette til en fuldendt løsning.