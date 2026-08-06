Ultraenkel at betjene, designet til holdbarhed og ideel til hård, stationær kontinuerlig brug: HD 13/18-4 S St. Classic koldtvandsrenser fra Kärcher. Maskinens 8,8 kW motoreffekt giver et arbejdstryk på op til 180 bar og en vandmængde på 1300 liter pr. time. HP-pistol, lanse, 10 meter højtryksslange og dyse er inkluderet som standard - alle med vores innovative EASY!Lock-tilslutning, der gør det nemt og hurtigt. Den stærke, letjusterbare pumpe med messingcylinderhoved i høj kvalitet og den 4-polede langsomtgående luft-/vandkøling motor med automatisk slukning, sikrer maksimal pålidelighed for ensartet og langvarig drift. Et vandfilter, der er let at rengøre, giver effektiv beskyttelse mod snavs, der kan trænger ind i pumpen. Rutinemæssige service- og vedligeholdelsesopgaver på HD 13/18-4 S St Classic kan udføres lige så hurtigt som at montere den ultrastabile stålramme på væggen.