Højtryksrenser HD 13/18-4 S ST Classic
HD 13/18-4 S St Classic koltvandsrenser er udviklet specielt til hård, stationær, kontinuerlig brug og optimale rengøringsresultater. Meget nem installation, vedligeholdelse og drift.
Ultraenkel at betjene, designet til holdbarhed og ideel til hård, stationær kontinuerlig brug: HD 13/18-4 S St. Classic koldtvandsrenser fra Kärcher. Maskinens 8,8 kW motoreffekt giver et arbejdstryk på op til 180 bar og en vandmængde på 1300 liter pr. time. HP-pistol, lanse, 10 meter højtryksslange og dyse er inkluderet som standard - alle med vores innovative EASY!Lock-tilslutning, der gør det nemt og hurtigt. Den stærke, letjusterbare pumpe med messingcylinderhoved i høj kvalitet og den 4-polede langsomtgående luft-/vandkøling motor med automatisk slukning, sikrer maksimal pålidelighed for ensartet og langvarig drift. Et vandfilter, der er let at rengøre, giver effektiv beskyttelse mod snavs, der kan trænger ind i pumpen. Rutinemæssige service- og vedligeholdelsesopgaver på HD 13/18-4 S St Classic kan udføres lige så hurtigt som at montere den ultrastabile stålramme på væggen.
Funktioner og fordele
Kraftfuld og robust krumtapakselpumpe med cylinderhoved i messing og stempler med keramisk belægningHøj ydeevne og effektivitet. Langt driftsliv og lave vedligeholdelsesomkostninger. Med sugefunktion og en vandtemperatur på op til 60 °C.
Robust, stationært chassis.En robust stålramme beskytter maskinen mod skader. Robust stålramme beskytter alle komponenter. Integreret opbevaringsplads til tilbehør.
Tilbehør tilsluttes med EASY!LockHurtig opsætning og udpakning plus nem udskiftning af tilbehør. Robust og holdbart tilbehør. Nem at bruge
4-polet langsomtkørende motor med luft-/vandkøling, robust pumpe med stempler i rustfrit stål og cylinderhoved i messing
- Gennemprøvede Kärcher-komponenter af høj kvalitet garanterer en lang levetid.
- Fremstillet til at holde, stor driftssikkerhed.
- Til høj ydeevne og lave vedligeholdelsesomkostninger.
Tydeligt maskindesign
- Stort vandfilter til beskyttelse af pumpen.
- Tryk- og vandvolumen kan justeres på pumpen.
- Fyldningsniveau og kvalitet af olien kan nemt kontrolleres vha. inspektionsruden og oliepind.
Intuitiv betjening og enkel vedligeholdelse
- Integreret vandfilter kan fjernes og rengøres uden brug af værktøj.
- God tilgængelighed for nem service og vedligeholdelse.
- Nem at bruge.
Meget fleksibel
- Omfattende sortiment af tilbehør til diverse formål
- Det omfattende sortiment af tilbehør til ergonomiske og økonomiske rengøringsløsninger til mange forskellige formål.
- Minimum montageindsats nødvendig
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|376 - 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|700 - 1300
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar)
|50 - 180
|Maksimalt tryk (bar)
|240
|Tilsluttet effekt (kW)
|8,8
|Strømkabel (m)
|5
|Dysestørrelse
|072
|Vandindløb
|1″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|48,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|54,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|720 x 522 x 418
Scope of supply
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Dyse
Udstyr
- Krumtapaksel med keramiske stempler
- Firepolet, trefaset motor med luft- og vandkøling
- Knap til styring af tryk
- Integreret finmaske vandfilter
- Olieskueglas
- Vandindløbsstuds af messing
Anvendelsesområder
- Rengøring af stalde inden for landbruget
- Ideel til bilforhandlere, biludlejerfirmaer og små servicestationer.
- Køretøjs- og maskinrengøring inden for bilindustrien, industrien og landbruget
- Rengøring af traktorer, maskiner og redskaber i landbruget
- Højtryksrensning af maskiner og udstyr inden for byggeri, landbrug og kommuner
- Til rengøring af produktionshaller, pakhuse og logistikhaller samt læsseområder
- Ideel til forskellige anvendelser inden for transport- og logistiksektoren.
- Industri
- Landbrug