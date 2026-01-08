Højtryksrenser HDS 5/15 UX
Hedvandsrenser i begynderklassen til en konkurrencedygtig pris. Det innovative opretstående design sikrer god manøvredygtighed og ergonomi. Særdeles brugervenlig takket være enknapsbetjeningen og indbygget slange og tilbehørsholder.
Den største fordel ved denne opretstående hedvandsrenser er det horisontale koncept. Det sikrer en lav vægt og en kompakt størrelse, så den er let at læsse og transportere. Liggende er den også nem at tage med i en stationcar ved flytning fra et ene sted til et andet. Den kompakte størrelse gør, at hedvandsrenseren kun optager et minimum af plads, når den ikke er i brug. Store hjul og ergonomisk træk-/skubbehåndtag sikrer perfekt manøvredygtighed, selv på vanskelige overflader. 3-cylindret aksial højtrykspumpe med hærdet rustfri stålcylinder og messingcylinderhoved. En trykafbryder slukker automatisk for maskinen, når pistolen lukkes. Det mindsker belastningen på komponenterne og forlænger levetiden. Pumper og brænderventilator drives af en elektrisk motor og kombineres til en fremdriftsenhed. Det sikrer ikke blot en meget kompakt enhed og stor ydelse, men gør også disse enheder særdeles driftssikre. Kärchers gennemprøvede kedelteknologi kendetegnes af høj ydelse, lille pladsbehov og overholdelse af alle lovmæssige emissionsgrænser. Enkeltfase-enhed med luftkølet, topolet elektrisk motor. 3-cylindret aksialpumpe med hærdede rustfri stålstempler. Kemikalier tilsættes ved lavt tryk.
Funktioner og fordele
Indbygget slangetromleBehagelig og sikker opbevaring af trykslange Sikrer ergonomisk drift Kortere indstillingstider
Innovativt opretstående designLet transport henover dørtærskler og trapper Store hjul til ikke-asfalterede overflader
Vand, fintfilterBeskytter effektivt højtrykspumper mod forurening Nem at fjerne ude fra
Kompakt design.
- Pladsbesparende opbevaring og transport
- Spildsikker pumpe og brændstoftank til liggende transport
- Perfekt til små køretøjer
Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukninger
- Endelig - arbejde uden at blive træt: Med EASY!Force højtrykspistolen.
- EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Specifikationer
Teknisk data
|Strømtilslutning (Ph/V/Hz)
|1 / 230 / 50
|Pumpehastighed (l/h)
|450
|Driftstryk (bar/MPa)
|150 / 15
|Temperatur (°C)
|max. 80
|Tilsluttet effekt (kW)
|2,7
|Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h)
|2,4
|Brændstoftank (l)
|6,5
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|80,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|89,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|618 x 1163 x 994
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Højtryksslangens længde: 15 m
- Sprøjtelanse: 840 mm
Udstyr
- Integreret HD-slangetromle
- Pressostatkontrol
Anvendelsesområder
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af udstyr og maskiner
- Rengøring af værksted
- Rengør udendørsarealer
- Rengøring på servicestationer
- Rengøring af facader
- Rengøring af swimmingpools
- Rengøring af idrætsfaciliteter
- Rengøring i produktionsprocesser
- Rengøring af produktionssystemer