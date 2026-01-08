Kärcher har udviklet koldtvandsrenseren HD 16/15-4 Cage Plus med trefaset motor som en mobil specialmaskine til rengøringsopgaver, der kræver ekstra meget vand, f.eks. landbrug og byggeri. Maskinen er navnlig overbevisende takket være Kärchers førsteklasses krumtapakselpumpe, som giver en enorm vaskeevne med op til 1.600 l/t. Det gælder også i tilfælde af selv det mest ekstreme snavs i staldbygninger, stenbrud eller på andre større byggepladser i jord- og betonbranchen. De luftfyldte hjul gør den nem at håndtere og manøvrere, så maskinen også er nem at bruge i uvejsomt terræn. HD 16/15-4 Cage Plus er designet til daglig anvendelse under de vanskeligste forhold. Specialudstyr og tilbehør af højeste kvalitet sikrer, at den lever op til de store krav, der stilles til den.