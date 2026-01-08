Højtryksrenser HD 20/15-4 Cage Plus
Højtryksrenser til vandintensive rengøringsopgaver.
Kärcher har udviklet koldtvandsrenseren HD 20/15-4 Cage Plus med trefaset motor som en mobil specialmaskine til rengøringsopgaver, der kræver ekstra meget vand, f.eks. landbrug og byggeri. Maskinen er navnlig overbevisende takket være Kärchers førsteklasses krumtapakselpumpe, som giver en enorm vaskeevne med op til 2.000 l/t. Det gælder også i tilfælde af selv det mest ekstreme snavs i staldbygninger, stenbrud eller på andre større byggepladser i jord- og betonbranchen. De luftfyldte hjul gør den nem at håndtere og manøvrere, så maskinen også er nem at bruge i uvejsomt terræn. HD 20/15-4 Cage Plus er designet til daglig anvendelse under de vanskeligste forhold. Specialudstyr og tilbehør af højeste kvalitet sikrer, at den lever op til de store krav, der stilles til den.
Funktioner og fordele
StødrammeRobust rørformet udvendig ramme. Indbygget kranfastgørelse og opbevaringsrum til tilbehør. Beskytter maskinen mod skader
Elektrisk overvågning giver større driftssikkerhedLækagebeskyttelse og blød start. Over- og underspændingsbeskyttelse. Beskyttelse mod tofaset kortslutning.
Til de hårdeste jobHøj mobilitet takket være det foldbart skubbehåndtag og punkteringssikre hjul. Store vandfiltre beskytter pumpen mod beskadigelse.
Holdbart og robust
- Ekstra stor krumtapaksel og forbindelsesstænger med robuste kuglelejer.
- Robust messingcylinderhoved og keramisk stempel.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|500 - 2000
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|190 / 19
|Tilsluttet effekt (kW)
|11,5
|El ledning (m)
|5
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|118
|Vægt inkl. emballage (kg)
|127,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|957 x 686 x 1080
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Højtryksslangens længde: 15 m
- Type højtryksslange: Premium kvalitet
- Strålerør af rustfrit stål: 1050 mm
- Dyse
- Rotor jet
- Højtryksstrålerør
- Servo Control
Udstyr
- Rengøringsmiddel funktion: Sug
- Pressostatkontrol
- Trinløst regulering af tryk og vandgennemstrømning
Anvendelsesområder
- Intensiv højtryksrensning til store mængder snavs i landbrugs- og byggebranchen