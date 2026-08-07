PressurePro RM 93 Overfladerengøringsmiddel, sur, landbrug, 10l
Sur overfladerengøringsmiddel til malkerum og stalde. Fjerner selv de mest genstridige aflejringer fra f.eks. Kalk, mineraler og rust. Korrosionsbeskyttelse bevarer staldinventar.
Den tykke konsistens på vores sure PressurePro Overfladerengøringsmiddel RM 93 landbrug er særligt tilpasset de rengøringskrav, der er til malkestalde og mejerier på landbrug. Rengøringsmidlet er tyktflydende og klæber til malkeudstyret, rammer, fuger og revner. Uorganiske aflejringer, som f.eks. kalk, rust, mælkesten og urinsten fjernes ubesværet, og risikoen for at dyrene glider på gang- og standoverflader mindskes. RM 93 landbrug er sikker til brug på rustfrit stål, fliser og plast - skift helst med Kärchers alkaliske PressurePro Skumrengøringsmiddel RM 91 landbrug for at reducere potentielle patogener.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|10
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,4
Produkt
- Fjerne de mest genstridige uorganiske aflejringer af kalk, rust, mineraler og mælkesten
- 100 % biologisk nedbrydelig.
- Meget god materialekompatibilitet, beskadiger ikke stål, plastik, rustfrit stål eller fliseoverflader.
- Ingen negativ virkning på gyllekanaler eller biogasanlæg
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H290 Kan ætse metaller.
- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Kompatible maskiner
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 5/11 C
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M *EU
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M *EU-II
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agro
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further *EU
- HD 8/18-4 PU
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Steamer
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G *EU
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- ProHD 400
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/18 S Plus
- HD 13/18 SX Plus
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 17/14-4S Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Battery
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E
- HD 6/13 C
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/13-4 M
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 Cage ST*EU
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MX Car
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/18 C Plus
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4MX *EU
- HD 8/18-4MX Plus Agro
- HD 8/23 G
- HD 801 B
- HD 9/20 -4M
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 901 B
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S anniversayry edition
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C anniversary edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801 B
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
- ProHD 200
- ProHD 600
Anvendelsesområder
- Stald faciliteter og malkerum
- Rengøring af gulve og overflader
- Sanitære installationer