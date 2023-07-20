Rengøring i hestehold

Fokus på dyresundhed

Rengøring og desinfektion af hele gården, inklusive staldene, er vigtige opgaver inden for hestehold. Det ødelægger patogener, forebygger sygdomme og øger hestenes generelle velbefindende. Regelmæssig rengøring af hestebokse bidrager også til dyrenes sundhed. Det skyldes, at renlighed og hygiejne under hestetransport begge sikrer, at overførslen af patogener forhindres så meget som muligt.

Patogener kan også nå hestene gennem deres foder. Hygiejnisk foder er grundlaget for et vellykket hestehold. Renlighed omkring foder og foderopbevaring sikrer, at dyrenes sundhed ikke bringes i fare af gnavere, andre skadedyr og skimmelsvampe eller mykotoksiner. Støv og forurening skal derfor fjernes fra siloerne med jævne mellemrum.