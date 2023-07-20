Rengøring i hestehold
Regelmæssig rengøring i hesteholdet fremmer trivsel og sundhed for alle hestene på gården. Jo renere stalden, folden, sadelrummet og alle andre områder på gården er, jo mindre sandsynligt er det, at de er et levested for vira, bakterier og parasitter. God hygiejne i hestebokse og foderopbevaring spiller også en vigtig rolle i at forhindre overførsel af patogener.
Fokus på dyresundhed
Rengøring og desinfektion af hele gården, inklusive staldene, er vigtige opgaver inden for hestehold. Det ødelægger patogener, forebygger sygdomme og øger hestenes generelle velbefindende. Regelmæssig rengøring af hestebokse bidrager også til dyrenes sundhed. Det skyldes, at renlighed og hygiejne under hestetransport begge sikrer, at overførslen af patogener forhindres så meget som muligt.
Patogener kan også nå hestene gennem deres foder. Hygiejnisk foder er grundlaget for et vellykket hestehold. Renlighed omkring foder og foderopbevaring sikrer, at dyrenes sundhed ikke bringes i fare af gnavere, andre skadedyr og skimmelsvampe eller mykotoksiner. Støv og forurening skal derfor fjernes fra siloerne med jævne mellemrum.
Rundt omkring på gården
Landbrugsmaskiner og redskaber som f.eks. traktorer bruges ofte på en gård, hvor der holdes heste. Da de er en investering for gården, er regelmæssig rengøring så meget desto vigtigere, da det bidrager til at bevare deres funktionalitet og værdi. Det hjælper med at undgå omkostninger til nedbrud og reparationer og betyder, at maskinerne er klar, når der er brug for dem.
Derudover er fotovoltaiske systemer, det vil sige solcelleanlæg, ofte placeret på stalde eller lagerbygninger. Hvis du allerede har investeret i en højtryksrenser til rengøring af gården, kan du også rengøre solcelleanlæggene godt med en højtryksrenser og det passende tilbehør. Hvis de ikke rengøres regelmæssigt, kan eludbyttet falde med op til 30 procent på grund af spor efter vejr og luftforurening.