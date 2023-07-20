Populære fødevarer fra fiskefarmen

Fisk og skaldyr som fisk, rejer, hummer og lign. er populære fødevarer verden over. Alene fiskeforbruget nåede en rekord på 20,5 kg pr. indbygger i 2020, ifølge FN's fødevare- og landbrugsorganisation (FAO). Ud over den traditionelle fangst af vilde fisk eller krebsdyr findes der fiskeopdræt, som hjælper med at forsyne verdens befolkning med ekstra fisk og skaldyr. I alle områder af et fiskeopdræt er rengøring og desinfektion meget vigtigt gennem hele processen - fra opdræt til transport inden for anlægget.