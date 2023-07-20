Rengøring af fiskeopdræt
For at sikre en stabil forsyning af fisk og skaldyr er der et stadigt stigende fokus på fiskeopdræt samt opdræt af krebsdyr og lignende ved siden af det kommercielle fiskeri. Begge sektorer har én ting til fælles: Rengøring og desinfektion er af afgørende betydning.
Populære fødevarer fra fiskefarmen
Fisk og skaldyr som fisk, rejer, hummer og lign. er populære fødevarer verden over. Alene fiskeforbruget nåede en rekord på 20,5 kg pr. indbygger i 2020, ifølge FN's fødevare- og landbrugsorganisation (FAO). Ud over den traditionelle fangst af vilde fisk eller krebsdyr findes der fiskeopdræt, som hjælper med at forsyne verdens befolkning med ekstra fisk og skaldyr. I alle områder af et fiskeopdræt er rengøring og desinfektion meget vigtigt gennem hele processen - fra opdræt til transport inden for anlægget.