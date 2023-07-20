Nøglen til at forebygge dyresygdomme: Biosikkerhed

Når en epizooti (epidemisk dyresygdom) først er brudt ud, er konsekvenserne alvorlige. Derfor bør husdyrbrugere fokusere på forebyggelse. Nøglen til dette er biosikkerhed - en opgave, der strækker sig fra planlægning af driftsfaciliteter og medarbejdernes adfærd til omhyggelig rengøring med passende udstyr.

For at forhindre udbrud af dyresygdomme er det første, man skal gøre, at tjekke, hvordan gården er organiseret. Hvem har f.eks. adgang til området og staldene, hvor må køretøjer køre, stoppe og læsse eller losse, hvor og hvordan opbevares foder og driftsmidler? Hvordan opretholdes en god hygiejne? Bruger du skriftlige planer og instruktioner, gennemfører du kontrol af tilsynsførende, kontrollerer du hegn, døre og porte, eller bruger du kameraer og sikkerhedspersonale? Her er udgangspunktet for at sikre, at dine hygiejnebestemmelser overholdes.

Hygiejneforanstaltninger på en gård skal inspiceres. Det skyldes, at et højt niveau af biosikkerhed kræver ordentlig rengøring og desinfektion af staldene og alt udstyr og maskineri, som kommer i kontakt med dyrene. Det kan være nødvendigt at gøre rent i staldene og de tilhørende rum, f.eks. ved at opdele dem i en »beskidt« og en »ren« zone.

Det sidste skridt er at dokumentere alle dine tiltag, da det er gennemsigtigt og sporbart. Det giver også et overblik, så rengøringsindsatsen forbliver overskuelig - selv med høje biosikkerhedsstandarder - og dermed sikrer den bedst mulige beskyttelse af dyrene på gården.