Forebyg farlige dyresygdomme gennem hygiejnisk rengøring
Ulastelig hygiejne er en vigtig del af god biosikkerhed på en gård og en afgørende forudsætning for effektivt at beskytte husdyrene mod anmeldelsespligtige dyresygdomme som afrikansk svinepest eller fugleinfluenza. Professionelt rengøringsudstyr og systematiske rutiner hjælper husdyrbrugere med at opretholde høje standarder for renlighed og reducere sandsynligheden for, at sygdomme bryder ud.
Dødelige epidemiske dyresygdomme
Dyresygdomme overføres normalt direkte gennem vilde dyr eller indirekte gennem transport eller foder. De kan have ødelæggende økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser for dyr og mennesker. Et sygdomsudbrud kan bringe husdyrenes overlevelse i fare, og i nogle tilfælde kan sygdommen overføres til mennesker. Gennem korrekt rengøring på en gård kan landmænd spille en vigtig rolle i at beskytte deres husdyr og forhindre spredning af sygdomme.
Alvorlige virusinfektioner hos dyr er ofte dødelige - som f.eks. afrikansk svinepest, der rammer både vilde og tamme svin. Fugleinfluenza er også meget smitsom og normalt dødelig. Når den er brudt ud, skal alle dyrene slagtes, og det medfører tilsvarende økonomiske tab. På grund af den høje mutationsrate og manglen på vacciner, der kan bruges i praksis, er risikoen for, at virussen spreder sig til mennesker, også altid til stede. Mund- og klovsyge (MKS) er en af verdens mest økonomisk ødelæggende dyresygdomme. Denne meget smitsomme infektionssygdom rammer primært kvæg, svin, får og geder. De økonomiske skader forårsaget af mund- og klovsyge kan være ødelæggende, og derfor er effektiv forebyggelse afgørende for at bevare husdyrene. Alle de ovennævnte sygdomme er anmeldelsespligtige dyresygdomme.
Nøglen til at forebygge dyresygdomme: Biosikkerhed
Når en epizooti (epidemisk dyresygdom) først er brudt ud, er konsekvenserne alvorlige. Derfor bør husdyrbrugere fokusere på forebyggelse. Nøglen til dette er biosikkerhed - en opgave, der strækker sig fra planlægning af driftsfaciliteter og medarbejdernes adfærd til omhyggelig rengøring med passende udstyr.
For at forhindre udbrud af dyresygdomme er det første, man skal gøre, at tjekke, hvordan gården er organiseret. Hvem har f.eks. adgang til området og staldene, hvor må køretøjer køre, stoppe og læsse eller losse, hvor og hvordan opbevares foder og driftsmidler? Hvordan opretholdes en god hygiejne? Bruger du skriftlige planer og instruktioner, gennemfører du kontrol af tilsynsførende, kontrollerer du hegn, døre og porte, eller bruger du kameraer og sikkerhedspersonale? Her er udgangspunktet for at sikre, at dine hygiejnebestemmelser overholdes.
Hygiejneforanstaltninger på en gård skal inspiceres. Det skyldes, at et højt niveau af biosikkerhed kræver ordentlig rengøring og desinfektion af staldene og alt udstyr og maskineri, som kommer i kontakt med dyrene. Det kan være nødvendigt at gøre rent i staldene og de tilhørende rum, f.eks. ved at opdele dem i en »beskidt« og en »ren« zone.
Det sidste skridt er at dokumentere alle dine tiltag, da det er gennemsigtigt og sporbart. Det giver også et overblik, så rengøringsindsatsen forbliver overskuelig - selv med høje biosikkerhedsstandarder - og dermed sikrer den bedst mulige beskyttelse af dyrene på gården.