Kyllingeopdræt: beskyttelse mod sygdomme

I fjerkræavl reducerer regelmæssig rengøring af hønsegården infektionstrykket fra vira, svampe, bakterier og parasitter, og dyrenes immunsystem belastes ikke unødigt. Men rengøring og desinfektion er ikke begrænset til hønsegården. Indgangen til hønsegården, vinterhaver, asfalterede løbegårde, adgangsveje og udstyr skal også indgå i rengøringsrutinen. Det er lige så vigtigt at rengøre lokalerne omkring huset, fordi en ren gård reducerer den generelle risiko for infektion i fjerkræavl enormt. Hvis der er mangel på hygiejne på gården, vil forurening og støv forårsage nedsat ydelse og sundhedsproblemer.

Desuden sikrer konsekvent inspektion og rengøring af siloer, at man undgår økonomiske tab, og at dyrenes sundhed ikke bringes i fare af gnavere, andre skadedyr eller skimmelsvamp. Transportkøretøjer til dyr er også en vigtig del af kæden. De bør derfor rengøres og desinficeres regelmæssigt for at forhindre overførsel af patogener.