Bilvaskeanlæg

Renser og tørrer ganske enkelt. Kärcher CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg får det bare gjort.

En god bilvask behøver ikke at være raketvidenskab. Med vores CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg vil du se, at du med det mest basale stadig kan tilbyde dine kunder en masse.

Kärcher CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg

 

Bilvaskeanlæg: En smart beslutning

 

Enkel. Robust. Pålidelig. Vores CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg er det helt rigtige, når du bare skal "have arbejdet gjort". Solide vaskeresultater og høj kapacitet med en overskuelig investering og god pladsudnyttelse. Arbejdshesten inden for portalvask.

 

 

 

 

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Kärcher CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg rengøre pålideligt

Bilvaskeanlæg: Funktioner og fordele

Bilvaskeanlæg med høj funktionalitet

  • Enestående vaske- og tørreresultater
  • Praktiske ekstraprogrammer for optimal funktionalitet

Bilvaskeanlæg med kompakt design

  • Kompakt arrangement af børsteelementer, der sikrer lavt pladsbehov

Bilvaskeanlæg med lang levetid

  • Komponenter, der er blevet afprøvet og testet mange gange i en lang levetid.

BILVASKEANLÆG UDSTYR - DEN PERFEKTE BASIS

Kärcher CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg til biler

Design

Bilvaskeanlæg CW 1 Klean!Fit har slanke sorte metaldøre som standard. Som ekstraudstyr kan du specificere et skræddersyet farveskema til din CW 1 Klean!Fit. Trafiklyset med grønne og gule pile og et STOP-lys kan installeres til venstre eller højre, alt efter hvad du foretrækker. Mærkater, der angiver vaskefaserne, er ekstraudstyr. Bagdækslet, i samme farve som rammen, skjuler de tekniske funktioner og giver et pænt og ryddeligt udseende. Det er især vigtigt i drive-through-haller eller udendørs anlæg.

Tag- og sidebørster til Kärcher CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg

Børster

Tag- og sidebørster har børstematerialet CareTouch. Det sikrer en skånsom, men effektiv rengøring af bilen. Konturregistrering i sidebørsterne sikrer også optimale vaskeresultater. Tagbørstens stænkskærm over tagbørsten beskytter loftet i vaskehallen og den øverste del af anlægget mod vandsprøjt fra de roterende børster.

Skivehjulsvasker til Kärcher CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg

Vask af hjul

Skivehjulsvaskeren renser fælgene skånsomt og effektivt og fjerner indgroet snavs som f.eks. fastbrændt bremsestøv. Højtryksrenser fås som ekstraudstyr.

Tørretumbler til Kärcher CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg

Tørretumbler

En fastmonteret tagtørrer med drejelig lamel (ekstraudstyr) følger køretøjets konturer og giver perfekte tørreresultater. Sidetørrerne gør det samme på køretøjets sider.

Alt hvad et bilvaskeanlæg behøver: CW 1 Klean!Fit

Fokus på det grundlæggende, uden kompromiser. Dit bilvaskeanlæg CW 1 Klean!Fit har det hele. Der er ikke brug for ekstraudstyr. Men du kan altid tilføje mere, hvis du får brug for det. Så enkelt. Og så individuel.

Hurtigvask med Kärcher CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg

Bilvaskeanlæg med hurtigvask

Bilvaskeanlæg CW 1 Klean!Fit har hurtigvask der gør det muligt at vaske og skylle i samme programtrin - for maksimal effektivitet. Et fuldt vaskeprogram med to gennemløb tager omkring tre minutter. Genbrugsvand bruges under vaskeprocessen takket være den integrerede vandsparefunktion. Ferskvand bruges til skylning. Det er en bæredygtig og ansvarlig cyklus, som sparer tid og ressourcer. Hurtigvasken er især ideel til bilforhandlere og biludlejere.

Polering af bil med Kärcher CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg

Bilvaskeanlæg med polering

Bilvaskeanlæg CW 1 Klean!Fit har et ekstra poleringsprogram, der giver dig fremragende merværdi med lave omkostninger: en langvarig glans, der bevarer køretøjets overflade, beskytter køretøjets overflade i flere måneder og får tilfredse kunder til at komme tilbage.

Forvask med Kärcher CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg

Bilvaskeanlæg med forvask under højtryk

Bilvaskeanlæg CW 1 Klean!Fit har hjulhøjtryk som enkelt højtryk optimerer forrensningen af fælgene og karmen. Hvis du er på udkig efter en endnu mere effektiv forrensning af sideområdet og karmen, er en kombination af sidehøjtryk og hjulhøjtryk på 16 bar eller 60 bar svaret. Som enkelt højtryk er hjulhøjtrykket også tilgængeligt med 60 bar ombord.

Kärcher CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg sikkerhedsfunktioner

Bilvaskeanlæg med sikkerhedsfunktioner

Bilvaskeanlæg CW 1 Klean!Fit har sikkerhedsafbrydere foran og bagpå. De er obligatoriske, hvis den foreskrevne sikkerhedsafstand mellem væggen og vaskeportalen ikke kan overholdes. Hvis sikkerhedsafbryderne aktiveres, stopper portalen øjeblikkeligt. Det giver pålidelig beskyttelse af både mennesker og udstyr.

Bilvaskeanlæg CW 1 Klean!Fit rengøringsmidler

Perfekt til Bilvaskeanlæg CW 1 Klean!Fit: rengøringsmidler fra Classic-serien.

Bilshampoo til Kärcher CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg

Bilshampoo RM 811 ASF

er en kraftig, vokskompatibel børsteshampoo til dit CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg, der pålideligt fjerner fedt, olier, emissionssmuds og fastsiddende insekter. Samtidig beskytter den bilens overflade ved at hjælpe børsterne med at glide jævnt hen over bilen.

Aktivts skum til Kärcher CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg

Aktivt skum Classic RM 812

er et ultrakraftigt, aktivt skum med højt skumindhold til biler i dit CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg, der løsner olier, fedt og mineralsk snavs. Samtidig beskytter det bilens overflade ved at hjælpe børsterne med at glide jævnt hen over bilen.

Tørringshjælpemiddel til Kärcher CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg

Tørringshjælpemiddel RM 829 eco!perform

er et effektivt tørremiddel til dit CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg. Det bryder hurtigt vandfilmen op over store områder og giver enestående tørreresultater.

Skumpolering til Kärcher CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg

Skumpolering RM 837

er en voks, der giver langvarig beskyttelse og glans med ekstra "reparationseffekt" til biler i dit CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg. Den giver en perfekt højglansfinish og giver lakken effektiv beskyttelse mod vejsnavs, syreregn, insekter, vejsalt og andre miljøfaktorer.

Varm voks til Kärcher CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg

Varm Voks Classic RM 820

Er en effektiv termovoks til biler i dit CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg, der danner et vejrbestandigt konserverende lag, der beskytter bilen mod korrosion. Det høje indhold af naturlig carnaubavoks giver en blændende glans.

VANDBEHANDLING - HANDLING, IKKE KUN ORD.

Alle taler om miljøbeskyttelse og bæredygtighed. Dette er dit og vores bidrag.

Kärcher WRB Bio sparer op til 98% ferskvand i dit bilvaskeanlæg

WRB Bio til dit bilvaskeanlæg

Vandbehandling gennem naturlige processer ved hjælp af mikroorganismer resulterer i fremragende genbrugsvandkvalitet og sparer op til 98% ferskvand til dit bilvaskeanlæg. Takket være denne høje proceseffektivitet og bakteriernes nedbrydningskapacitet kan næsten alt vandet genbruges. Andre fordele for dig er det kompakte design og de lavere serviceomkostninger.

Kärcher WRP Bilvask sparer op til 85% ferskvand til dit bilvaskeanlæg

WRP Bilvask til bilvaskeanlæg

Med dette system sparer du op til 85 % ferskvand til dit bilvaskeanlæg. Det genbruger oliefrit spildevand effektivt og omkostningseffektivt med en hydrocyklon. Du kan genbruge det genvundne vand til alle vaskeprogrammer. Dette modulære og fleksible system giver dig den optimale løsning til næsten ethvert sted.

Kärcher WRP 8000 sparer op til 85% ferskvand til dit bilvaskeanlæg

WRP 8000 til bilvaskeanlæg

Oliefrit spildevand genbruges effektivt og omkostningseffektivt takket være gennemprøvet sandfiltrering. Denne type vandbehandling gør det muligt at spare op til 85 % ferskvand til dit bilvaskeanlæg. Det behandlede vand er egnet til genbrug i alle vaskeprogrammer. Takket være det modulære koncept kan systemet tilpasses forholdene på stedet, så du får en skræddersyet løsning til dine behov.

BILVASKEANLÆG: AF PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE - HVEM ER CW 1 Klean!Fit EGNET TIL?

Bilvaskeanlæg CW 1 Klean!Fit er perfekt egnet til bilforhandlere og værksteder, biludlejningsfirmaer og servicestationer. Omkostningsbevidsthed er i fokus her, og det samme er fremragende funktionalitet med perfekte vaske- og tørreresultater med lav vedligeholdelsesindsats.

Kärcher CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg er perfekt til bilforhandlere

Bilforhandlere og værksteder

Skinnende biler, strålende kunder.

Har du brug for løsninger, der er perfekt tilpasset dine krav og dit miljø, og som også tager hensyn til den tilgængelige plads og økonomiske aspekter? CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg tilpasser sig dine krav - ikke omvendt. Korte cyklustider, fremragende rengøringsresultater, høj pålidelighed og lave serviceomkostninger er standard - resten bestemmer du.

Kärcher CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg er perfekt til udlejningsbiler

Billeje

Hurtige processer, rengøring til tiden.

Dine kunder sætter stor pris på renlighed. Der kan ikke spares på bilvasken, selv med begrænset tid og processer, der følger en stram tidsplan. Har du brug for en løsning, der kan integreres i dine eksisterende processer på en enkel og effektiv måde? Kärchers CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg tager sig pålideligt af den udvendige rengøring - til lave driftsomkostninger. Der er mulighed for en hurtig vaskefunktion for det højeste niveau af effektivitet i behandlingen. På omkring tre minutter opnår hurtigvasken maksimal køretøjsgennemstrømning på minimal tid.

Kärcher CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg er perfekt til servicestationer

Servicestationer

For din succes og din fremtid.

Du ved godt, at det med bilvask handler om meget mere end rene biler. Det handler om tilfredse kunder, der kommer igen og igen. Det handler om økonomisk succes. Kort sagt: din succes. CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg imponerer med fremragende vaske- og tørreresultater, attraktive ekstraprogrammer og fleksibel programmering med lave serviceomkostninger, hvilket gør den til den perfekte løsning til rentabel rengøring af køretøjer.

FAQ til Bilvaskeanlæg

Kärchers CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg kan give en mere grundig og effektiv rengøring af din bil, da de er udstyret med specialiseret tagtørrer, børster og skivehjulsvasker. Det kan også spare dig tid og kræfter i forhold til at vaske bilen selv.

Vores CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg bruger forskellige teknikker som vandtryk, børster eller børsteløse systemer til at fjerne snavs og skidt fra bilens overflade. Fordelene ved et bilvaskeanlæg inkluderer hurtigere rengøring, mere grundig fjernelse af snavs, og muligheden for at tilføje ekstra tjenester som voksbehandling eller underspoling.

Kärchers CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg vandbehandling gennem naturlige processer ved hjælp af mikroorganismer resulterer i fremragende genbrugsvandkvalitet og sparer op til 98% ferskvand.