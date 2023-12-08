Bilvaskeanlæg
Renser og tørrer ganske enkelt. Kärcher CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg får det bare gjort.
En god bilvask behøver ikke at være raketvidenskab. Med vores CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg vil du se, at du med det mest basale stadig kan tilbyde dine kunder en masse.
Bilvaskeanlæg: En smart beslutning
Enkel. Robust. Pålidelig. Vores CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg er det helt rigtige, når du bare skal "have arbejdet gjort". Solide vaskeresultater og høj kapacitet med en overskuelig investering og god pladsudnyttelse. Arbejdshesten inden for portalvask.
Bilvaskeanlæg: Funktioner og fordele
Bilvaskeanlæg med høj funktionalitet
- Enestående vaske- og tørreresultater
- Praktiske ekstraprogrammer for optimal funktionalitet
Bilvaskeanlæg med kompakt design
- Kompakt arrangement af børsteelementer, der sikrer lavt pladsbehov
Bilvaskeanlæg med lang levetid
- Komponenter, der er blevet afprøvet og testet mange gange i en lang levetid.
BILVASKEANLÆG UDSTYR - DEN PERFEKTE BASIS
Design
Bilvaskeanlæg CW 1 Klean!Fit har slanke sorte metaldøre som standard. Som ekstraudstyr kan du specificere et skræddersyet farveskema til din CW 1 Klean!Fit. Trafiklyset med grønne og gule pile og et STOP-lys kan installeres til venstre eller højre, alt efter hvad du foretrækker. Mærkater, der angiver vaskefaserne, er ekstraudstyr. Bagdækslet, i samme farve som rammen, skjuler de tekniske funktioner og giver et pænt og ryddeligt udseende. Det er især vigtigt i drive-through-haller eller udendørs anlæg.
Børster
Tag- og sidebørster har børstematerialet CareTouch. Det sikrer en skånsom, men effektiv rengøring af bilen. Konturregistrering i sidebørsterne sikrer også optimale vaskeresultater. Tagbørstens stænkskærm over tagbørsten beskytter loftet i vaskehallen og den øverste del af anlægget mod vandsprøjt fra de roterende børster.
Vask af hjul
Skivehjulsvaskeren renser fælgene skånsomt og effektivt og fjerner indgroet snavs som f.eks. fastbrændt bremsestøv. Højtryksrenser fås som ekstraudstyr.
Tørretumbler
En fastmonteret tagtørrer med drejelig lamel (ekstraudstyr) følger køretøjets konturer og giver perfekte tørreresultater. Sidetørrerne gør det samme på køretøjets sider.
Alt hvad et bilvaskeanlæg behøver: CW 1 Klean!Fit
Fokus på det grundlæggende, uden kompromiser. Dit bilvaskeanlæg CW 1 Klean!Fit har det hele. Der er ikke brug for ekstraudstyr. Men du kan altid tilføje mere, hvis du får brug for det. Så enkelt. Og så individuel.
Bilvaskeanlæg med hurtigvask
Bilvaskeanlæg CW 1 Klean!Fit har hurtigvask der gør det muligt at vaske og skylle i samme programtrin - for maksimal effektivitet. Et fuldt vaskeprogram med to gennemløb tager omkring tre minutter. Genbrugsvand bruges under vaskeprocessen takket være den integrerede vandsparefunktion. Ferskvand bruges til skylning. Det er en bæredygtig og ansvarlig cyklus, som sparer tid og ressourcer. Hurtigvasken er især ideel til bilforhandlere og biludlejere.
Bilvaskeanlæg med polering
Bilvaskeanlæg CW 1 Klean!Fit har et ekstra poleringsprogram, der giver dig fremragende merværdi med lave omkostninger: en langvarig glans, der bevarer køretøjets overflade, beskytter køretøjets overflade i flere måneder og får tilfredse kunder til at komme tilbage.
Bilvaskeanlæg med forvask under højtryk
Bilvaskeanlæg CW 1 Klean!Fit har hjulhøjtryk som enkelt højtryk optimerer forrensningen af fælgene og karmen. Hvis du er på udkig efter en endnu mere effektiv forrensning af sideområdet og karmen, er en kombination af sidehøjtryk og hjulhøjtryk på 16 bar eller 60 bar svaret. Som enkelt højtryk er hjulhøjtrykket også tilgængeligt med 60 bar ombord.
Bilvaskeanlæg med sikkerhedsfunktioner
Bilvaskeanlæg CW 1 Klean!Fit har sikkerhedsafbrydere foran og bagpå. De er obligatoriske, hvis den foreskrevne sikkerhedsafstand mellem væggen og vaskeportalen ikke kan overholdes. Hvis sikkerhedsafbryderne aktiveres, stopper portalen øjeblikkeligt. Det giver pålidelig beskyttelse af både mennesker og udstyr.
Bilvaskeanlæg CW 1 Klean!Fit rengøringsmidler
Perfekt til Bilvaskeanlæg CW 1 Klean!Fit: rengøringsmidler fra Classic-serien.
Bilshampoo RM 811 ASF
er en kraftig, vokskompatibel børsteshampoo til dit CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg, der pålideligt fjerner fedt, olier, emissionssmuds og fastsiddende insekter. Samtidig beskytter den bilens overflade ved at hjælpe børsterne med at glide jævnt hen over bilen.
Aktivt skum Classic RM 812
er et ultrakraftigt, aktivt skum med højt skumindhold til biler i dit CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg, der løsner olier, fedt og mineralsk snavs. Samtidig beskytter det bilens overflade ved at hjælpe børsterne med at glide jævnt hen over bilen.
Tørringshjælpemiddel RM 829 eco!perform
er et effektivt tørremiddel til dit CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg. Det bryder hurtigt vandfilmen op over store områder og giver enestående tørreresultater.
Skumpolering RM 837
er en voks, der giver langvarig beskyttelse og glans med ekstra "reparationseffekt" til biler i dit CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg. Den giver en perfekt højglansfinish og giver lakken effektiv beskyttelse mod vejsnavs, syreregn, insekter, vejsalt og andre miljøfaktorer.
Varm Voks Classic RM 820
Er en effektiv termovoks til biler i dit CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg, der danner et vejrbestandigt konserverende lag, der beskytter bilen mod korrosion. Det høje indhold af naturlig carnaubavoks giver en blændende glans.
VANDBEHANDLING - HANDLING, IKKE KUN ORD.
Alle taler om miljøbeskyttelse og bæredygtighed. Dette er dit og vores bidrag.
WRB Bio til dit bilvaskeanlæg
Vandbehandling gennem naturlige processer ved hjælp af mikroorganismer resulterer i fremragende genbrugsvandkvalitet og sparer op til 98% ferskvand til dit bilvaskeanlæg. Takket være denne høje proceseffektivitet og bakteriernes nedbrydningskapacitet kan næsten alt vandet genbruges. Andre fordele for dig er det kompakte design og de lavere serviceomkostninger.
WRP Bilvask til bilvaskeanlæg
Med dette system sparer du op til 85 % ferskvand til dit bilvaskeanlæg. Det genbruger oliefrit spildevand effektivt og omkostningseffektivt med en hydrocyklon. Du kan genbruge det genvundne vand til alle vaskeprogrammer. Dette modulære og fleksible system giver dig den optimale løsning til næsten ethvert sted.
WRP 8000 til bilvaskeanlæg
Oliefrit spildevand genbruges effektivt og omkostningseffektivt takket være gennemprøvet sandfiltrering. Denne type vandbehandling gør det muligt at spare op til 85 % ferskvand til dit bilvaskeanlæg. Det behandlede vand er egnet til genbrug i alle vaskeprogrammer. Takket være det modulære koncept kan systemet tilpasses forholdene på stedet, så du får en skræddersyet løsning til dine behov.
BILVASKEANLÆG: AF PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE - HVEM ER CW 1 Klean!Fit EGNET TIL?
Bilvaskeanlæg CW 1 Klean!Fit er perfekt egnet til bilforhandlere og værksteder, biludlejningsfirmaer og servicestationer. Omkostningsbevidsthed er i fokus her, og det samme er fremragende funktionalitet med perfekte vaske- og tørreresultater med lav vedligeholdelsesindsats.
Bilforhandlere og værksteder
Skinnende biler, strålende kunder.
Har du brug for løsninger, der er perfekt tilpasset dine krav og dit miljø, og som også tager hensyn til den tilgængelige plads og økonomiske aspekter? CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg tilpasser sig dine krav - ikke omvendt. Korte cyklustider, fremragende rengøringsresultater, høj pålidelighed og lave serviceomkostninger er standard - resten bestemmer du.
Billeje
Hurtige processer, rengøring til tiden.
Dine kunder sætter stor pris på renlighed. Der kan ikke spares på bilvasken, selv med begrænset tid og processer, der følger en stram tidsplan. Har du brug for en løsning, der kan integreres i dine eksisterende processer på en enkel og effektiv måde? Kärchers CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg tager sig pålideligt af den udvendige rengøring - til lave driftsomkostninger. Der er mulighed for en hurtig vaskefunktion for det højeste niveau af effektivitet i behandlingen. På omkring tre minutter opnår hurtigvasken maksimal køretøjsgennemstrømning på minimal tid.
Servicestationer
For din succes og din fremtid.
Du ved godt, at det med bilvask handler om meget mere end rene biler. Det handler om tilfredse kunder, der kommer igen og igen. Det handler om økonomisk succes. Kort sagt: din succes. CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg imponerer med fremragende vaske- og tørreresultater, attraktive ekstraprogrammer og fleksibel programmering med lave serviceomkostninger, hvilket gør den til den perfekte løsning til rentabel rengøring af køretøjer.