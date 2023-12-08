Billeje

Hurtige processer, rengøring til tiden.

Dine kunder sætter stor pris på renlighed. Der kan ikke spares på bilvasken, selv med begrænset tid og processer, der følger en stram tidsplan. Har du brug for en løsning, der kan integreres i dine eksisterende processer på en enkel og effektiv måde? Kärchers CW 1 Klean!Fit bilvaskeanlæg tager sig pålideligt af den udvendige rengøring - til lave driftsomkostninger. Der er mulighed for en hurtig vaskefunktion for det højeste niveau af effektivitet i behandlingen. På omkring tre minutter opnår hurtigvasken maksimal køretøjsgennemstrømning på minimal tid.