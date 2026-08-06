Støvsuger T 10/1 Adv HEPA
Robust, støjsvag og med fokus på ydeevne: T 10/1 Adv HEPA består af 45 % genbrugsmateriale¹⁾ og tilbyder et effektivt HEPA 14-filter og et bredt udvalg af tilbehør ud over høj sugeevne.
T 10/1 Adv HEPA støvsuger garanterer de højeste sikkerhedsstandarder i hygiejnisk følsomme områder takket være HEPA 14-filteret og står for bæredygtighed og fremragende sugeevne. Den har også en imponerende robusthed og et omfattende udvalg af tilbehør. De 45 procent genbrugsmateriale¹⁾, der bruges i produktionen, sparer på ressourcerne. T 10/1 Adv HEPA er kendetegnet ved sin meget støjsvage drift (52 dB[A]) og kan derfor bruges til rengøring i dagtimerne og på støjfølsomme områder. Støvsugeren er manøvredygtig og vippesikker og har en beholderkapacitet på 10 liter. Den har et praktisk bærehåndtag med foldefunktion, som muliggør ergonomisk transport. Den er også holdbar og robust, ligesom chassiset, beholder og de store hjul. Et fugemundstykke og et polstermundstykke er inkluderet i leveringen og kan opbevares sammen med støvsugeren, så man altid har nem adgang til dem. Leveringsomfanget for T 10/1 Adv HEPA omfatter et bredt udvalg af tilbehør: sugeslange, antistatisk bøjning, let og højdejusterbart teleskopiskrør (aluminium), parketmundstykke, fugemundstykke, polstermundstykke og HEPA 14-filter.
Funktioner og fordele
45 % genbrugsmaterialeProduktion: reduceret brug af råmaterialer og energi. Brug af genbrugsmaterialer sænker CO₂-udledningen.
Meget effektivt HEPA 14-filterTil de højeste sikkerhedsstandarder på hygiejnefølsomme steder. Høj filtrerings- og separationsgrad: 99,995 %.
Ultra-støjsvag: næsten lydløs drift ved kun 52 dB(A)Perfekt til rengøring i dagtimerne. Reduceret støjforurening, selv om natten. Reducerer risici som stress eller høreskader.
Ergonomisk, kompakt og brugervenligt design
- Ergonomisk transport: kan bæres tæt på kroppen.
- Ergonomisk bøjning og behageligt bærehåndtag.
- Pladsbesparende og smart: nem og hurtig opbevaring.
Strøm kabel til tilslutning
- Enkel og hurtig udskiftning af netkabel, selv uden forudgående viden.
- Rengøringsprocessen kan fortsættes uden problemer.
- Undgår eller reducerer serviceomkostninger.
Manuel opbevaring af kabler
- Strømkablet kan opbevares på ingen tid.
- Tidsbesparende: kabelopbevaring på få sekunder.
- Strømkablet bliver ikke snoet og er altid rullet op.
Lav vægt
- Ubesværet transport, selv med én hånd.
- Let at bære over trin og trapper.
Brugervenligt betjeningskoncept
- Stor tænd/sluk-knap.
- Hurtig og nem betjening med fod eller hånd.
- Praktisk parkeringsposition til opbevaring.
Omfattende udvalg af tilbehør
- Kombimundstykke, parketmundstykke, fugemundstykke og møbelmundstykke.
- Filterkurv og filterpose af høj kvalitet lavet af fleece.
- Højdejusterbart, letvægts teleskoprør fremstillet af aluminium.
Integreret tilbehørsholder
- Fugemundstykke og polstermundstykke: opbevares i maskinens hoved.
- Pladsbesparende opbevaring, altid lige ved hånden.
- Sikker og bekvem transport af maskine og tilbehør.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Støvsugning (mbar/kPa)
|185 / 18
|Luftgennemstrømning (l/s)
|40
|Nominel ydelse (W)
|585
|Beholdervolumen (l)
|10
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|12
|Lydniveau (dB(A))
|52
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10
|Mål (L x B x H) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Alle plastdele, eksklusive tilbehør.
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Bøjning: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Teleskop støvsugerrør: 615 mm, 1007 mm
- Teleskop støvsugerør, materiale: Aluminium
- Kombimundstykke
- Parketgulv mundstykke
- Møbelmundstykke
- Fugemundstykke
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Motorværnsfilter
- HEPA-filtertype: HEPA 14 filter
- Permanent filterkurv: Fleece
Udstyr
- Beholdermateriale: Genbrugsmateriale
- Smart system til tilbagetrækning af kabler
- Strøm kabel til tilslutning: Standard
- Sammenklappeligt ergonomisk bærehåndtag
- Integreret tilbehørsholder
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til brug i hotelsektoren, cateringvirksomheder, detailhandel og kontorer
- Hårde gulve
- Gulvtæpper
- Rengøring i dagtimerne