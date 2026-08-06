T 10/1 Adv HEPA støvsuger garanterer de højeste sikkerhedsstandarder i hygiejnisk følsomme områder takket være HEPA 14-filteret og står for bæredygtighed og fremragende sugeevne. Den har også en imponerende robusthed og et omfattende udvalg af tilbehør. De 45 procent genbrugsmateriale¹⁾, der bruges i produktionen, sparer på ressourcerne. T 10/1 Adv HEPA er kendetegnet ved sin meget støjsvage drift (52 dB[A]) og kan derfor bruges til rengøring i dagtimerne og på støjfølsomme områder. Støvsugeren er manøvredygtig og vippesikker og har en beholderkapacitet på 10 liter. Den har et praktisk bærehåndtag med foldefunktion, som muliggør ergonomisk transport. Den er også holdbar og robust, ligesom chassiset, beholder og de store hjul. Et fugemundstykke og et polstermundstykke er inkluderet i leveringen og kan opbevares sammen med støvsugeren, så man altid har nem adgang til dem. Leveringsomfanget for T 10/1 Adv HEPA omfatter et bredt udvalg af tilbehør: sugeslange, antistatisk bøjning, let og højdejusterbart teleskopiskrør (aluminium), parketmundstykke, fugemundstykke, polstermundstykke og HEPA 14-filter.