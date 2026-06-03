Støvsuger T 11/1 Classic Re!Plast
Bæredygtig, robust og holdbar: T 11/1 Classic Re!Plast tørstøvsugeren er fremstillet af 60% genanvendt materiale¹⁾ for at spare på ressourcerne og leverer stadig imponerende høj sugeevne.
Vores T 11/1 Classic Re!Plast tørstøvsuger repræsenterer bæredygtighed, fremragende sugeevne, holdbarhed, robusthed og fremragende værdi for pengene. Fremstillet af 60 procent genanvendt materiale\¹⁾, reducerer den betydeligt forbruget af værdifulde råmaterialer og energi under produktionen. Med en effekt på 850 watt genererer støvsugeren et vakuum på 235 mbar/23,5 kPa, hvilket sikrer fremragende sugeevne med lav driftsstøj (kun 61 dB[A]). Dette betyder, at den til enhver tid kan bruges på støjfølsomme steder. Den kompakte tørstøvsuger er tippesikker og har et bærehåndtag og ergonomisk bøjning, samt en beholderkapacitet på 11 liter – og vejer alligevel kun 4 kilogram. Dette gør det muligt for brugere at arbejde lange intervaller uden træthed og gør støvsugeren nem og behagelig at transportere. Tilbehør såsom sugerøret og gulvmundstykket kan opbevares på selve støvsugeren for ekstra bekvemmelighed. En fleecefilterpose er inkluderet i leveringsomfanget.
Funktioner og fordele
Bæredygtigt og innovativt design indeholdende 60% genanvendt materialeProduceret ved brug af færre råmaterialer og mindre energi. Brugen af genanvendte materialer reducerer CO2-udledningen. Innovativ, langtidsholdbar, robust og derfor meget økonomisk maskine.
Lav vægtUbesværet, også enhåndstransport over afsatser og trin. Lavere vægt med identisk containervolumen sammenlignet med konkurrerende modeller. Designet til lange perioder med træthedsfri brug.
Meget lav driftsstøj på kun 61 dB(A)Ideel til arbejde i støjfølsomme områder og om natten. Lav driftsstøj beskytter brugeren.
Integreret tilbehørsholder
- Sikker og bekvem transport af maskinen inklusiv tilbehør.
- Hurtig og sikker opbevaring af strømkablet på kabelkrogen.
- Let og praktisk parkeringsposition af gulvmundstykket på støvsugeren.
Kabelkrog
- Strømkablet er altid opbevaret sikkert ved transport.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Støvsugning (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luftgennemstrømning (l/s)
|40
|Nominel ydelse (W)
|850
|Beholdervolumen (l)
|11
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Lydniveau (dB(A))
|61
|Farve
|sort
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Alle plastdele, eksklusive tilbehør.
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Bøjning: Plastik
- Antal sugeslanger: 3 Stk.
- Længde på støvsugerrør: 350 mm
- Materiale, støvsugerrør: Plastik
- Kombimundstykke
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Motorværnsfilter
- Permanent filterkurv: Fleece
Udstyr
- Beholdermateriale: Genbrugsmateriale
- Kabelkrog
- Integreret tilbehørsholder
Anvendelsesområder
- Ideel til brug i hotelsektoren, cateringvirksomheder, detailhandel og kontorer
- Til alle hårde overflader, f.esk. Fliser, natursten, PVC og linoleum
- Gulvtæpper