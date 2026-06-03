Vores T 11/1 Classic Re!Plast tørstøvsuger repræsenterer bæredygtighed, fremragende sugeevne, holdbarhed, robusthed og fremragende værdi for pengene. Fremstillet af 60 procent genanvendt materiale\¹⁾, reducerer den betydeligt forbruget af værdifulde råmaterialer og energi under produktionen. Med en effekt på 850 watt genererer støvsugeren et vakuum på 235 mbar/23,5 kPa, hvilket sikrer fremragende sugeevne med lav driftsstøj (kun 61 dB[A]). Dette betyder, at den til enhver tid kan bruges på støjfølsomme steder. Den kompakte tørstøvsuger er tippesikker og har et bærehåndtag og ergonomisk bøjning, samt en beholderkapacitet på 11 liter – og vejer alligevel kun 4 kilogram. Dette gør det muligt for brugere at arbejde lange intervaller uden træthed og gør støvsugeren nem og behagelig at transportere. Tilbehør såsom sugerøret og gulvmundstykket kan opbevares på selve støvsugeren for ekstra bekvemmelighed. En fleecefilterpose er inkluderet i leveringsomfanget.