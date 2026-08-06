T 11/1 Classic Adv Re!Plast tørstøvsugeren fra Kärcher imponerer med sin førsteklasses sugekraft, robusthed og fremragende pris-ydelses-forhold. Takket være sit indhold af 60 procent genanvendt materiale¹⁾ spares ressourcer lige fra starten, og energiforbruget reduceres. På trods af den høje sugekraft arbejder maskinen med et lavt støjniveau på kun 61 dB(A), hvilket gør den perfekt til støjfølsomme områder. Støvsugeren har et kompakt design og er tippesikker, har en beholderkapacitet på 11 liter, vejer kun 4 kilogram og er udstyret med et ergonomisk bærehåndtag og bøjle. Dette muliggør lange, træthedsfri arbejdsperioder og bekvem transport. Det 12 meter lange, plug-in strømkabel kan nemt udskiftes af brugeren til enhver tid. Der er en særlig opbevaringsanordning på selve støvsugeren til tilbehør som sugerøret og gulvmundstykket. Leveringsomfanget inkluderer også en fleecefilterpose.