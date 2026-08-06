Støvsuger T 11/1 ClassicAdv Re!Plast
Robust og ressourcebesparende: T 11/1 Classic Adv Re!Plast består af 60% genanvendt materiale¹⁾ og tilbyder høj sugeevne. Inkluderet i leveringsomfanget: 12 m plug-in strømkabel.
T 11/1 Classic Adv Re!Plast tørstøvsugeren fra Kärcher imponerer med sin førsteklasses sugekraft, robusthed og fremragende pris-ydelses-forhold. Takket være sit indhold af 60 procent genanvendt materiale¹⁾ spares ressourcer lige fra starten, og energiforbruget reduceres. På trods af den høje sugekraft arbejder maskinen med et lavt støjniveau på kun 61 dB(A), hvilket gør den perfekt til støjfølsomme områder. Støvsugeren har et kompakt design og er tippesikker, har en beholderkapacitet på 11 liter, vejer kun 4 kilogram og er udstyret med et ergonomisk bærehåndtag og bøjle. Dette muliggør lange, træthedsfri arbejdsperioder og bekvem transport. Det 12 meter lange, plug-in strømkabel kan nemt udskiftes af brugeren til enhver tid. Der er en særlig opbevaringsanordning på selve støvsugeren til tilbehør som sugerøret og gulvmundstykket. Leveringsomfanget inkluderer også en fleecefilterpose.
Funktioner og fordele
Bæredygtigt og innovativt design indeholdende 60% genanvendt materialeProduceret ved brug af færre råmaterialer og mindre energi. Brugen af genanvendte materialer reducerer CO2-udledningen. Innovativ, langtidsholdbar, robust og derfor meget økonomisk maskine.
Lav vægtUbesværet, også enhåndstransport over afsatser og trin. Lavere vægt med identisk containervolumen sammenlignet med konkurrerende modeller. Muligør langt, ubesværet arbejde.
Strøm kabel til tilslutningNem udskiftning af netkabel, selv uden forudgående kendskab. Rengøring kan fortsættes uden afbrydelser. Ingen unødvendige høje serviceomkostninger.
Lav driftsstøj på kun 61 dB(A)
- Beskytter brugeren under arbejdet.
- Til brug i støjfølsomme områder og om natten.
- Også velegnet til det, branchen kalder "dagrengøring".
Integreret tilbehørsholder
- Sikker og bekvem transport af maskine og tilbehør.
- Let og praktisk parkeringsposition af gulvmundstykket på støvsugeren.
Kabelkrog
- Nem opbevaring af strømkablet.
- Kablet er altid forsvarligt fastgjort under transport.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Støvsugning (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luftgennemstrømning (l/s)
|40
|Nominel ydelse (W)
|850
|Beholdervolumen (l)
|11
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|12
|Lydniveau (dB(A))
|61
|Farve
|sort
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Alle plastdele, eksklusive tilbehør.
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Bøjning: Plastik
- Antal sugeslanger: 3 Stk.
- Længde på støvsugerrør: 350 mm
- Materiale, støvsugerrør: Plastik
- Kombimundstykke
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Motorværnsfilter
- Permanent filterkurv: Fleece
Udstyr
- Beholdermateriale: Genbrugsmateriale
- Kabelkrog
- Strøm kabel til tilslutning: Standard
- Integreret tilbehørsholder
Anvendelsesområder
- Ideel til brug i hotelsektoren, cateringvirksomheder, detailhandel og kontorer
- Til alle hårde overflader, f.esk. Fliser, natursten, PVC og linoleum
- Gulvtæpper