Den kompakte T 7/1 Classic Adv tørstøvsuger arbejder ekstremt stille med kun 62 dB(A) og er ideelt egnet til tæpper og hårde overflader takket være dens fremragende sugeevne. Takket være dens lave vægt og ergonomiske bærehåndtag kan den nemt transporteres med én hånd, selv over trapper og trin. Chassiset, som er udstyret med to faste og to styrehjul, sikrer gode følgeegenskaber, og den ergonomisk formede bøjning muliggør træthedsfrit arbejde, selv under lange opgaver. Den 7-liters beholder er beskyttet af en gennemgående stødkant, som forhindrer skader på vægge, møbler og beholderen selv. Det aftagelige strømkabel til T 7/1 Classic Adv er 7,5 meter langt og kan hurtigt udskiftes af brugeren. Udstyret inkluderer også en fleecefilterpose som standard.