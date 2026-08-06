Støvsuger T 7/1 Classic Adv
T 7/1 Classic Adv imponerer med sit ergonomiske design, gode pris-ydelsesforhold og fremragende sugeevne. Leveres med et aftageligt, let udskifteligt strømkabel (7,5 m).
Den kompakte T 7/1 Classic Adv tørstøvsuger arbejder ekstremt stille med kun 62 dB(A) og er ideelt egnet til tæpper og hårde overflader takket være dens fremragende sugeevne. Takket være dens lave vægt og ergonomiske bærehåndtag kan den nemt transporteres med én hånd, selv over trapper og trin. Chassiset, som er udstyret med to faste og to styrehjul, sikrer gode følgeegenskaber, og den ergonomisk formede bøjning muliggør træthedsfrit arbejde, selv under lange opgaver. Den 7-liters beholder er beskyttet af en gennemgående stødkant, som forhindrer skader på vægge, møbler og beholderen selv. Det aftagelige strømkabel til T 7/1 Classic Adv er 7,5 meter langt og kan hurtigt udskiftes af brugeren. Udstyret inkluderer også en fleecefilterpose som standard.
Funktioner og fordele
Lav vægtUbesværet, også enhåndstransport over afsatser og trin. Lavere vægt med identisk containervolumen sammenlignet med konkurrerende modeller. Muligør langt, ubesværet arbejde.
Fremragende sugeevne.Professionel kvalitet. Godt forhold mellem pris og ydelse.
Strøm kabel til tilslutningEnkel, hurtig udskiftning af ledning, også uden nogen forhåndsviden. Rengøringsprocessen kan fortsættes uden afbrydelser. Ingen unødvendige høje serviceomkostninger.
Kabelkrog
- Nem opbevaring af strømkablet.
- Sikker fastgørelse af kablet under transport.
Permanent hovedfilterkurv
- Fremstillet af robust fleece.
- Bæredygtig: kan vaskes i hånden ved 30 °C.
Robust stødfanger
- Beskytter møbler, vægge og maskine mod skader.
Lav driftsstøj på kun 62 dB(A)
- Skånsom mod brugeren under arbejdet.
- Ideel til arbejde i støjfølsomme områder og om natten.
- Også velegnet til det, branchen kalder "dagrengøring".
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Støvsugning (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luftgennemstrømning (l/s)
|40
|Nominel ydelse (W)
|850
|Beholdervolumen (l)
|7
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Lydniveau (dB(A))
|62
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|375 x 285 x 310
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Bøjning: Plastik
- Antal sugeslanger: 3 Stk.
- Længde på støvsugerrør: 350 mm
- Materiale, støvsugerrør: Plastik
- Kombimundstykke
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Motorværnsfilter
- Permanent filterkurv: Fleece
Udstyr
- Beholdermateriale: Plastik
- Kabelkrog
- Strøm kabel til tilslutning: Standard
Anvendelsesområder
- Til alle hårde overflader, f.esk. Fliser, natursten, PVC og linoleum
- Gulvtæpper