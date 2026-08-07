Multi-tool MT HT 550/36

Udskifteligt udstyr til vores MT 36 Bp batteridrevet multi-værktøj: MT CS 250/36 stavmonteret hækkeklipper med et kompakt design til præcis skæring af hække i højden eller tæt på jorden.

Vores batteridrevne Multi-tool MT 36 Bp erstatter adskillige værktøj fra motorsav og hækkeklipper m/ stang. Multiværktøjet imponere med gnidningsløs drift, samt ingen støj eller udstødning. Med hurtig tilkobling uden værktøj, robust stålstang og børsteløs motor.

Funktioner og fordele
Justering af skærevinklen
  • Skærevinklen kan justeres til praktisk talt enhver position.
Diamantmalet skæreblad
  • Minimal vedligeholdelsesindsats og lang levetid.
  • Lav varmeproduktion og høj effektivitet.
Afklipsfejeblad
  • Bortskaffes stiklinger let og bekvemt.
Kompakt design.
  • Letvægt til let håndtering.
  • Kompakt og let at transportere og opbevare.
Komplet fleksibilitet inden for Kärcher 36 V batteri platform
  • Batteri kan hurtigt skiftes til andre maskiner efter behov.
  • Øger produktiviteten og sikkerheden under arbejdet.
Ingen emissioner af skadelige gasser eller CO2
  • Beskytter miljøet og brugerens sundhed.
Mærkbart laver vibrations niveau sammenlignet med benzin drevne maskiner
  • Ubesværet arbejde over lange perioder.
  • Beskytter brugerens helbred.
Op til 90% lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med benzindrevne værktøjer
  • Især økonomisk, da der ikke er nogen benzinomkostninger.
Specifikationer

Teknisk data

Batteriplatform 36 V Batteriplatform
Skærelængde (mm) 550
Tandafstand (mm) 28
Skærevinkel (°) 180
Vibrationsværdi af det forreste håndtag (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²) 3,8
Spænding (V) 36
Driftstid pr. opladning (min) max. 100 (6,0 Ah) / max. 125 (7,5 Ah)
Vægt uden tilbehør (kg) 2,3
Vægt inkl. emballage (kg) 3,3
Mål (L x B x H) (mm) 1305 x 125 x 87

Scope of supply

  • Bladbeskyttelse
  • Afklipsfejeblad
Anvendelsesområder
  • For siderne, bunden og toppen af ​​høje hække og buske
  • Til beskæring af høje buske og hækplader
  • Ideel til formning, f.eks. ved beskæring i en pyramideform
  • Skær og beskær vanskeligt tilgængelige områder med hække og buske
Tilbehør
Alle produkter, der bruger samme batteri