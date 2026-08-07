Multi-tool MT HT 550/36
Udskifteligt udstyr til vores MT 36 Bp batteridrevet multi-værktøj: MT CS 250/36 stavmonteret hækkeklipper med et kompakt design til præcis skæring af hække i højden eller tæt på jorden.
Vores batteridrevne Multi-tool MT 36 Bp erstatter adskillige værktøj fra motorsav og hækkeklipper m/ stang. Multiværktøjet imponere med gnidningsløs drift, samt ingen støj eller udstødning. Med hurtig tilkobling uden værktøj, robust stålstang og børsteløs motor.
Funktioner og fordele
Justering af skærevinklen
- Skærevinklen kan justeres til praktisk talt enhver position.
Diamantmalet skæreblad
- Minimal vedligeholdelsesindsats og lang levetid.
- Lav varmeproduktion og høj effektivitet.
Afklipsfejeblad
- Bortskaffes stiklinger let og bekvemt.
Kompakt design.
- Letvægt til let håndtering.
- Kompakt og let at transportere og opbevare.
Komplet fleksibilitet inden for Kärcher 36 V batteri platform
- Batteri kan hurtigt skiftes til andre maskiner efter behov.
- Øger produktiviteten og sikkerheden under arbejdet.
Ingen emissioner af skadelige gasser eller CO2
- Beskytter miljøet og brugerens sundhed.
Mærkbart laver vibrations niveau sammenlignet med benzin drevne maskiner
- Ubesværet arbejde over lange perioder.
- Beskytter brugerens helbred.
Op til 90% lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med benzindrevne værktøjer
- Især økonomisk, da der ikke er nogen benzinomkostninger.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Skærelængde (mm)
|550
|Tandafstand (mm)
|28
|Skærevinkel (°)
|180
|Vibrationsværdi af det forreste håndtag (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²)
|3,8
|Spænding (V)
|36
|Driftstid pr. opladning (min)
|max. 100 (6,0 Ah) / max. 125 (7,5 Ah)
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|1305 x 125 x 87
Scope of supply
- Bladbeskyttelse
- Afklipsfejeblad
Anvendelsesområder
- For siderne, bunden og toppen af høje hække og buske
- Til beskæring af høje buske og hækplader
- Ideel til formning, f.eks. ved beskæring i en pyramideform
- Skær og beskær vanskeligt tilgængelige områder med hække og buske