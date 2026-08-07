Våd- og tørstøvsuger NT 65/2 Ap Me *EU
Højtydende våd- og tørstøvsuger med dobbeltmotor til professionel brug. Effektiv luftimpulsrensning af fladfiltret sikrer en konstant høj sugekraft.
NT 65/2 Ap Me er en højtydende våd- og tørstøvsuger med ApClean-teknologi, som sikrer en konstant høj sugekraft og en lang levetid. Den robuste beholder i rustfrit stål har en kapacitet på 65 liter og kan rumme store mængder snavs. Maskinen har et kompakt turbinekabinet med et integreret filterdæksel, som gør det nemt at tage det store fladfilter ud. Det effektive, semiautomatiske ApClean-filterrensningssystem sikrer en konstant høj sugeevne, arbejde uden afbrydelser og en lang filterlevetid. NT 65/2 Ap Me har desuden en elektronisk niveaumåler, som sikrer, at den maksimale tilladte volumen ikke overskrides, når du vådstøvsuger. Det praktiske clipsystem gør det nemt og hurtigt at montere tilbehøret på støvsugeren. Enheden har en anordning til opbevaring af slangen, et rum til tilbehør og en stor opbevaringsflade (til fx værktøj). To store hjul og to styrehjul gør NT 65/2 Ap Me nøjagtigt så let at manøvrere, som du kan ønske dig.
Funktioner og fordele
Indbygget opbevaringsrumDet store indbyggede opbevaringsrum på kabinettet sikrer, at værktøj og tilbehør altid opbevares lige ved hånden.
Semiautomatisk filterrengøring ApSemi-automatisk filterrens sikrer konstant sugekraft.
Praktisk opbevaring af tilbehørAlt tilbehør kan let gemmes væk på maskinen og er derfor altid lige ved hånden. Bekvem fastgørelse af sugeslange og bøjning til nem transport og opbevaring.
Indbygget ledningsholder
- Den enkle anordning til fastgørelse af strømkablet forhindrer, at du risikerer at snuble, når maskinen transporteres.
Ergonomisk håndtag
- Praktisk og nem transport af støvsugeren.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|2 x 74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Beholdervolumen (l)
|65
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Motorydelse (W)
|max. 2760
|Standardbredde ( )
|ID 40
|Ledningslængde (m)
|10
|Lydniveau (dB(A))
|73
|Farve
|sølv
|Vægt uden tilbehør (kg)
|22
|Mål (L x B x H) (mm)
|660 x 460 x 890
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 4 m
- Bøjning: Plastik
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på støvsugerrør: 550 mm
- Materiale, støvsugerrør: Rustfri stål
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Papir
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
- Fugemundstykke
- Fladfilter: Cellulosefibermateriale
- Skubbehåndtag
Udstyr
- Automatisk lukning, når max. niveauet er nået
- Rengøring af filter: Semiautomatisk filterrengøring Ap
- Kofanger
- Sikkerhedsklasse: II
- Hjul med bremse