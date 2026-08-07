NT 65/2 Ap Me er en højtydende våd- og tørstøvsuger med ApClean-teknologi, som sikrer en konstant høj sugekraft og en lang levetid. Den robuste beholder i rustfrit stål har en kapacitet på 65 liter og kan rumme store mængder snavs. Maskinen har et kompakt turbinekabinet med et integreret filterdæksel, som gør det nemt at tage det store fladfilter ud. Det effektive, semiautomatiske ApClean-filterrensningssystem sikrer en konstant høj sugeevne, arbejde uden afbrydelser og en lang filterlevetid. NT 65/2 Ap Me har desuden en elektronisk niveaumåler, som sikrer, at den maksimale tilladte volumen ikke overskrides, når du vådstøvsuger. Det praktiske clipsystem gør det nemt og hurtigt at montere tilbehøret på støvsugeren. Enheden har en anordning til opbevaring af slangen, et rum til tilbehør og en stor opbevaringsflade (til fx værktøj). To store hjul og to styrehjul gør NT 65/2 Ap Me nøjagtigt så let at manøvrere, som du kan ønske dig.