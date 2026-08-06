På byggepladser og i værksteder opstår der hver dag farligt og til tider indåndingsfarligt fint støv af enhver art. Takket være det nye fuldautomatiske filterrensningssystem fjerner vores kompakte NT 30/1 Tact Te Basic M våd- og tørstøvsuger hidtil usete mængder fint støv, samtidig med at den garanterer en filtreringseffektivitet på 99,9 procent. Den har et fugtbestandigt » vådt og tørt« fladplisseret filter af PES fibermateriale til opsugning af fint støv, væsker og groft snavs i støvklasse M. Filterrensning og sugestyrke overvåges og reguleres hele tiden af sensorstyret elektronik. Apparatet er særligt velegnet til direkte støvsugning fra støvgenererende elværktøj takket være en integreret maskinsokkel med automatisk opstart samt et komplet antistatisk system (inkl. ledende tilbehør). Støv, der allerede er aflejret på gulvet eller maskinerne, kan nemt og fuldstændigt suges ned i den robuste 30 liters beholder med metalhjul og kofanger ved hjælp af det nyudviklede tilbehør, som altid er sikkert opbevaret på maskinen.