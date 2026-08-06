Våd- og tørstøvsuger NT 30/1 Tact Te Basic M
NT 30/1 Tact Te Basic M fjerner sikkert og pålideligt respirabelt fint støv i støvklasse M, som ofte findes på byggepladser. Kompakt våd- og tørstøvsuger med 30 liters beholder.
På byggepladser og i værksteder opstår der hver dag farligt og til tider indåndingsfarligt fint støv af enhver art. Takket være det nye fuldautomatiske filterrensningssystem fjerner vores kompakte NT 30/1 Tact Te Basic M våd- og tørstøvsuger hidtil usete mængder fint støv, samtidig med at den garanterer en filtreringseffektivitet på 99,9 procent. Den har et fugtbestandigt » vådt og tørt« fladplisseret filter af PES fibermateriale til opsugning af fint støv, væsker og groft snavs i støvklasse M. Filterrensning og sugestyrke overvåges og reguleres hele tiden af sensorstyret elektronik. Apparatet er særligt velegnet til direkte støvsugning fra støvgenererende elværktøj takket være en integreret maskinsokkel med automatisk opstart samt et komplet antistatisk system (inkl. ledende tilbehør). Støv, der allerede er aflejret på gulvet eller maskinerne, kan nemt og fuldstændigt suges ned i den robuste 30 liters beholder med metalhjul og kofanger ved hjælp af det nyudviklede tilbehør, som altid er sikkert opbevaret på maskinen.
Funktioner og fordele
Sensorstyret filterrensningssystem.Garanterer maksimal sugekraft og filterkapacitet. Optimal, behovsbaseret frekvens for filterrensning. Minimeret støjafgivelse.
Gennemprøvet filtreringseffektivitet på 99,9%Rengøring af næsten alle typer af fint støv skaber rene og sikre arbejdspladser.
Antistatisk system.Øget brugersikkerhed. Bortledning af elektrostatisk ladning. Beskyttelse mod elektrostatisk afladning.
Strømudtag med automatisk tænd/sluk
- Elværktøjet tilsluttes nemt til støvsugeren.
- Nem betjening takket være den automatiske tænd/sluk funktion.
- Energieffektiv: Støvsugeren slukker automatisk.
Sikkerhedsstøvsuger i støvklasse M
- Filtreringseffektivitet på 99,9 %.
- Elektronisk flowmåling
- Sikrer rene og sikre arbejdspladser.
Vådt og tørt fladt plisseret filter
- Certificeret til støvklasse M. Støvudskillelsesgrad: 99,9 %.
- PES fibermateriale: rådsikkert og slidstærkt.
- Effektiv støvsugning selv ved store mængder snavs og væske.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Beholdervolumen (l)
|30
|Motorydelse (W)
|max. 1380
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Kabelmateriale
|Gummi
|Lydniveau (dB(A))
|69
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|14,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|18,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Type sugeslange: elektrisk ledende
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på støvsugerrør: 550 mm
- Materiale, støvsugerrør: Rustfri stål
- Bøjning: elektrisk ledende
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 300 mm
- Fugemundstykke
- Tilslutning til elværktøj
- Fladfilter: PES med PTFE belægning.
- PE plastpose til støvfri bortskaffelse: 1 Stk.
Udstyr
- Automatisk on/off kontakt til elværktøj
- Forberedt til antistatisk tilbehør
- Kofanger
- Sikkerhedsklasse: I
- Hjul med bremse
- Rengøring af filter: Sensorstyret, behovsorienteret Tact-filterrensning
- Støvklasse: M
- Beholdermateriale: Plastik
Videoer
Anvendelsesområder
- Sikkerhedsstøvsuger til støvklasse M.
- Til opsugning af fint støv og groft snavs
- Til opsugning af væsker og vådt snavs
- Til opsugning af alle typer stenstøv, træstøv, keramikstøv osv.