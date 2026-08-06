Store mængder træstøv og fiberstøv fører hurtigt til blokeringer i konventionelle filtersystemer – med NT 40/1 Tact Te M ACD er det ikke længere et problem. Den kompakte våd- og tørstøvsuger er specielt udviklet til træbearbejdningsvirksomheder, og takket være træpatronfilteret og Tact sensorstyret filterrensningssystem kan den håndtere mere træstøv end nogensinde før med en garanteret filtreringseffektivitet på 99,9 procent. Certificeret under den nye ACD-standard i overensstemmelse med IEC 60335-2-69:2021, er maskinen godkendt til opsamling af brændbart støv. For direkte udsugning på elværktøj har den en integreret enhedsstikdåse med autostartfunktion og et komplet antistatisk system med ledende tilbehør. Med sit ergonomiske skubbehåndtag og robuste 40-liters beholder er NT 40/1 Tact Te M ACD ideel til brug i værksteder, snedkerier og industrivirksomheder.