Våd- og tørstøvsuger NT 40/1 Tact Te M
Det ideelle valg til håndtering af store mængder træstøv: vores våd- og tørstøvsuger med træpatronfilter, Tact sensorstyret filterrensningssystem, 40 l beholder, skubbehåndtag og ACD-certificering.
Store mængder træstøv og fiberstøv fører hurtigt til blokeringer i konventionelle filtersystemer – med NT 40/1 Tact Te M ACD er det ikke længere et problem. Den kompakte våd- og tørstøvsuger er specielt udviklet til træbearbejdningsvirksomheder, og takket være træpatronfilteret og Tact sensorstyret filterrensningssystem kan den håndtere mere træstøv end nogensinde før med en garanteret filtreringseffektivitet på 99,9 procent. Certificeret under den nye ACD-standard i overensstemmelse med IEC 60335-2-69:2021, er maskinen godkendt til opsamling af brændbart støv. For direkte udsugning på elværktøj har den en integreret enhedsstikdåse med autostartfunktion og et komplet antistatisk system med ledende tilbehør. Med sit ergonomiske skubbehåndtag og robuste 40-liters beholder er NT 40/1 Tact Te M ACD ideel til brug i værksteder, snedkerier og industrivirksomheder.
Funktioner og fordele
Sensorstyret filterrensningssystem.
- Garanterer maksimal sugekraft og filterkapacitet.
- Optimal, behovsbaseret frekvens for filterrensning.
- Minimeret støjafgivelse.
Patronfilter godkendt til støvkategori M
- Patronfilteret forhindrer effektivt tilstopning af filteret.
- Adskillelsesgrad på 99,9 % ved støvsugning af store mængder fibre og træstøv.
ACD-certificering.
- Godkendt til støvsugning af brændbart støv.
- Certificeret i henhold til IEC 60335-2-69:2021.
- Øget brugersikkerhed.
Gennemprøvet filtreringseffektivitet på 99,9%
- Beskytter sundheden mod respirabelt partikelmateriale.
- Testet i henhold til støvklasse M.
Antistatisk system.
- Øget brugersikkerhed.
- Bortledning af elektrostatisk ladning.
- Beskyttelse mod elektrostatisk afladning.
Strømudtag med automatisk tænd/sluk
- Elværktøjet tilsluttes nemt til støvsugeren.
- Nem betjening takket være den automatiske tænd/sluk funktion.
- Energieffektiv: Støvsugeren slukker automatisk.
Sikkerhedsstøvsuger i støvklasse M
- Filtreringseffektivitet på 99,9 %.
- Elektronisk flowmåling
- Sikrer rene og sikre arbejdspladser.
Kølende luftfiltrering.
- Forlænger turbinens levetid.
Værktøjsadapter til elværktøj.
- Muligør støvfri boring, savning eller slibning ved brug af elværktøj.
- Leveres med gummifastgørelse og falsk lufts roterende ring.
- Roterende ring til justering af sugekraften.
Ergonomisk håndtag
- Det ergonomiske design gør maskinen nem at transportere.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Beholdervolumen (l)
|40
|Motorydelse (W)
|max. 1380
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Kabelmateriale
|Gummi
|Lydniveau (dB(A))
|69
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|17,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|22,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|650 x 370 x 1100
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 4 m
- Type sugeslange: elektrisk ledende
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på støvsugerrør: 500 mm
- Materiale, støvsugerrør: Rustfri stål
- Bøjning: elektrisk ledende
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
- Fugemundstykke
- Tilslutning til elværktøj
- Træ-lysfilter.
- Skubbehåndtag
- PE plastpose til støvfri bortskaffelse: 1 Stk.
Udstyr
- Automatisk on/off kontakt til elværktøj
- Forberedt til antistatisk tilbehør
- Kofanger
- Sikkerhedsklasse: I
- Hjul med bremse
- Rengøring af filter: Sensorstyret, behovsorienteret Tact-filterrensning
- Støvklasse: M
- Beholdermateriale: Plastik
Videoer
Anvendelsesområder
- Sikkerhedsstøvsuger til støvklasse M.
- Til opsugning af fint støv og groft snavs
- I workshops, f.eks. når du arbejder med sten eller træ såvel som i træbearbejdningsindustrien
- Til opsugning af alle typer stenstøv, træstøv, keramikstøv osv.
- Velegnet til støvsugning af brændbart støv i henhold til ACD-standard IEC 60335-2-69:2021 (Apparat til opsamling af brændbart støv).