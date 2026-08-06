Våd- og tørstøvsuger NT 75/1 Tact Me Te H
Professionel Våd/tør støvsuger med en 75 liters rustfri stålbeholder. Klasse H som er til støv der er farligt for helbredet
Professionel Våd/tør støvsuger med en 75 liters rustfri stålbeholder. Klasse H som er til støv der er farligt for helbredet
Funktioner og fordele
Sensorstyret filterrensningssystem.Garanterer maksimal sugekraft og filterkapacitet. Optimal, behovsbaseret frekvens for filterrensning. Minimeret støjafgivelse.
Opfylder kraft for støvklasse H, med en yderligere test af asbest (ifølge TRGS 519)I Tyskland er det kun tilladt at støvesuge støv med asbest med sikkehedsstøvsugere med licens.
SlangevælgerkontaktDen tilsluttede sugeslanges diameter kan vælges på betjeningspanelet.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Beholdervolumen (l)
|75
|Motorydelse (W)
|max. 1000
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|10
|Kabelmateriale
|Gummi
|Lydniveau (dB(A))
|67
|Farve
|sølv
|Vægt uden tilbehør (kg)
|24,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|640 x 540 x 925
Scope of supply
- Sikkerhedsfiltertaske: 1 Stk.
- Sugeslangens længde: 2.5 m
- Type sugeslange: Med bøjning (elektrisk konduktiv)
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på støvsugerrør: 505 mm
- Materiale, støvsugerrør: Stål, krom
- Materiale til filterposer: Papir
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
- Fugemundstykke
- Tilslutning til elværktøj
- Fladfilter: HEPA-14 (H14)
- Skubbehåndtag
Udstyr
- Automatisk on/off kontakt til elværktøj
- Forberedt til antistatisk tilbehør
- Sikkerhedsklasse: I
- Hjul med bremse
- Rengøring af filter: Sensorstyret, behovsorienteret Tact-filterrensning
- Støvklasse: H
- Beholdermateriale: Rustfri stål
Videoer
Anvendelsesområder
- Sikkerhedsstøvsuger til støvklasse H. Sikker fjernelse af støv og skidt som er skadelige for helbredet.
- Til opsugning af fint støv og groft snavs
- Til opsugning af væsker og vådt snavs