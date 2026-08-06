Våd- og tørstøvsuger NT 75/1 Tact Me Te H

Professionel Våd/tør støvsuger med en 75 liters rustfri stålbeholder. Klasse H som er til støv der er farligt for helbredet

Professionel Våd/tør støvsuger med en 75 liters rustfri stålbeholder. Klasse H som er til støv der er farligt for helbredet

Funktioner og fordele
Våd- og tørstøvsuger NT 75/1 Tact Me Te H: Sensorstyret filterrensningssystem.
Sensorstyret filterrensningssystem.
Garanterer maksimal sugekraft og filterkapacitet. Optimal, behovsbaseret frekvens for filterrensning. Minimeret støjafgivelse.
Våd- og tørstøvsuger NT 75/1 Tact Me Te H: Opfylder kraft for støvklasse H, med en yderligere test af asbest (ifølge TRGS 519)
Opfylder kraft for støvklasse H, med en yderligere test af asbest (ifølge TRGS 519)
I Tyskland er det kun tilladt at støvesuge støv med asbest med sikkehedsstøvsugere med licens.
Våd- og tørstøvsuger NT 75/1 Tact Me Te H: Slangevælgerkontakt
Slangevælgerkontakt
Den tilsluttede sugeslanges diameter kan vælges på betjeningspanelet.
Specifikationer

Teknisk data

Spænding (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Luftgennemstrømning (l/s) 74
Støvsugning (mbar/kPa) 254 / 25,4
Beholdervolumen (l) 75
Motorydelse (W) max. 1000
Standardbredde ( ) ID 35
Ledningslængde (m) 10
Kabelmateriale Gummi
Lydniveau (dB(A)) 67
Farve sølv
Vægt uden tilbehør (kg) 24,6
Mål (L x B x H) (mm) 640 x 540 x 925

Scope of supply

  • Sikkerhedsfiltertaske: 1 Stk.
  • Sugeslangens længde: 2.5 m
  • Type sugeslange: Med bøjning (elektrisk konduktiv)
  • Antal sugeslanger: 2 Stk.
  • Længde på støvsugerrør: 505 mm
  • Materiale, støvsugerrør: Stål, krom
  • Materiale til filterposer: Papir
  • Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
  • Fugemundstykke
  • Tilslutning til elværktøj
  • Fladfilter: HEPA-14 (H14)
  • Skubbehåndtag

Udstyr

  • Automatisk on/off kontakt til elværktøj
  • Forberedt til antistatisk tilbehør
  • Sikkerhedsklasse: I
  • Hjul med bremse
  • Rengøring af filter: Sensorstyret, behovsorienteret Tact-filterrensning
  • Støvklasse: H
  • Beholdermateriale: Rustfri stål
Våd- og tørstøvsuger NT 75/1 Tact Me Te H
Våd- og tørstøvsuger NT 75/1 Tact Me Te H
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Anvendelsesområder
  • Sikkerhedsstøvsuger til støvklasse H. Sikker fjernelse af støv og skidt som er skadelige for helbredet.
  • Til opsugning af fint støv og groft snavs
  • Til opsugning af væsker og vådt snavs
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