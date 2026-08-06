Ekstremt kraftfuld, robust og ubesværet transportabel: Våd- og tørstøvsugeren NT 50/1 Mwf fra Kärcher opfylder selv de højeste krav til brandvæsenets indsats. Udstyret med en 50-liters beholder, metalstyreruller/hjul og et trinløst justerbart skubbehåndtag kan den mobile maskine hurtigt være på stedet, hvor den straks er klar til brug takket være en C-kobling til tilslutning af alle almindelige brandslanger. Spildevandspumpen pumper op til 330 liter vand i minuttet - ideelt til hurtig fjernelse af store vandmængder, som det sker ved brandslukning eller oversvømmelser. En PRCD-K-afbryder til personlig beskyttelse med IP68-stik, der er specielt designet til brug med strømgeneratorer, samt en filterkurv til groft snavs, der effektivt beskytter spildevandspumpen mod blokeringer forårsaget af opsugede sten, blade eller træ, sørger for sikkerheden for alle involverede og for maskinen. Derudover er NT 50/1 Mwf brandstøvsugeren udstyret med en olieresistent sugeslange og et gulvmundstykke i aluminium af høj kvalitet.