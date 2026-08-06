Våd- og tørstøvsuger NT 50/1 Mwf
Våd- og tørstøvsugere NT 50/1 Mwf med spildevandspumpen til fjernelse af store vandmængder i forbindelse med brandslukning eller oversvømmelser. Opfylder optimalt brandvæsenets høje krav.
Ekstremt kraftfuld, robust og ubesværet transportabel: Våd- og tørstøvsugeren NT 50/1 Mwf fra Kärcher opfylder selv de højeste krav til brandvæsenets indsats. Udstyret med en 50-liters beholder, metalstyreruller/hjul og et trinløst justerbart skubbehåndtag kan den mobile maskine hurtigt være på stedet, hvor den straks er klar til brug takket være en C-kobling til tilslutning af alle almindelige brandslanger. Spildevandspumpen pumper op til 330 liter vand i minuttet - ideelt til hurtig fjernelse af store vandmængder, som det sker ved brandslukning eller oversvømmelser. En PRCD-K-afbryder til personlig beskyttelse med IP68-stik, der er specielt designet til brug med strømgeneratorer, samt en filterkurv til groft snavs, der effektivt beskytter spildevandspumpen mod blokeringer forårsaget af opsugede sten, blade eller træ, sørger for sikkerheden for alle involverede og for maskinen. Derudover er NT 50/1 Mwf brandstøvsugeren udstyret med en olieresistent sugeslange og et gulvmundstykke i aluminium af høj kvalitet.
Funktioner og fordele
PRCD-K personlig sikkerhedsafbryder med IP68-stikStore mængder væske kan bortskaffes ved hjælp af drænpumpen og sikrer dermed kontinuerlig drift.
PRCD-K fejlstrømsafbryder med IP68 stik.Registrerer fejlstrømme i brøkdele af et sekund og afbryder strømforsyningen. Giver pålidelig beskyttelse mod livstruende elektriske stød.
Integreret filterkurv til groft snavs for at beskytte pumpenBeskytter affaldspumpen mod blokeringer af sten, blade eller små strykker træ.
Falsk luftventil til regulering af sugekraft
- Ventilen monteres mellem slangen og bøjningen.
- Gør det muligt at synkronisere støvsugerens og pumpens vandgennemstrømning.
Afløbsslange
- Spildevandspumpen bortskaffer de fleste af de opsugede væsker.
- Til praktisk bortskaffelse af resterende væskemængder.
Integreret filter til groft snavs til beskyttelse af turbinen
- Beskytter turbinen mod skader forårsaget af groft snavs og løsdele.
Tilbehør af høj kvalitet
- Oliebestandig sugeslange.
- Industrielt gulvmundstykke i aluminium.
- Kontinuerligt justerbart skubbehåndtag.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftgennemstrømning (l/s)
|74
|Støvsugning (mbar)
|273
|Beholdervolumen (l)
|50
|Motorydelse (W)
|1200
|Drænpumpe, nominel effekt (W)
|810
|Standardbredde ( )
|ID 40
|Ledningslængde (m)
|10
|Lydniveau (dB(A))
|67
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|28
|Vægt inkl. emballage (kg)
|34,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 4 m
- Type sugeslange: Oliebestandig
- Bøjning: Plastik
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på støvsugerrør: 550 mm
- Materiale, støvsugerrør: Rustfri stål
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 370 mm
- Materiale til mundstykke til vådt/tørt gulv: Aluminium
- Fugemundstykke
- Groft snavsfilter
- Skubbehåndtag
Udstyr
- Afløbsslange
- Automatisk lukning af FI-afbryder
- PRCD-K personlig beskyttelse: med IP68-stik
- C-kobling
- Indbygget dispenserpumpe
- Sikkerhedsklasse: I
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Anvendelsesområder
- Til eliminering af store mængder vand under brandslukningsarbejde
- Designet til brandvæsen og civilbeskyttelse