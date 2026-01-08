Våd- og tørstøvsugeren NT 38/1 Me Classic opsuger uden problemer store mængder væske, støv eller grovsmuds med sin kraftfulde 1500 watts turbine. Denne kompakte støvsuger har en robust beholder på 38 liter. NT Classic-serien byder også på driftssikker filterteknologi. En særlig egenskab er dens Easy Service Concept, som giver lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.