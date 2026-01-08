Våd- og tørstøvsuger NT 38/1 Me Classic Edition
Trods dens ringe størrelse kan våd- og tørstøvsugeren NT 38/1 Me Classic uden problemer opsuge store mængder af alle typer snavs i sin 38 liter store beholder.
Våd- og tørstøvsugeren NT 38/1 Me Classic opsuger uden problemer store mængder væske, støv eller grovsmuds med sin kraftfulde 1500 watts turbine. Denne kompakte støvsuger har en robust beholder på 38 liter. NT Classic-serien byder også på driftssikker filterteknologi. En særlig egenskab er dens Easy Service Concept, som giver lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.
Funktioner og fordele
Kompakt, robust og mobilMeget stabil, meget nem at komme rundt med og bekvem at transportere takket være den smalle form og 4 hjul. Stødfangeren beskytter støvsuger og udstyr hele vejen rundt.
Fremragende sugestyrkeNT Classic enhederne med kraftfuld 1.500 W ventilator fjerner pålideligt mange former for snavs. Sikrer fremragende rengøringsresultater.
Service og komfortSensationelt hurtig: Med Easy Service konceptet kan ventilatoren tages af på bare 44 sekunder. Den hurtige udskiftning af ventilatoren sparer blot en masse tid, men også omkostninger.
Støvsugning uden brug af filterposer.
- NT Classic-maskiner med enkeltmotor er udstyret med Kärchers gennemtestede patronfiltre.
- Patronfiltret gør det muligt at opretholde stor sugeevne uden brug af filterpose.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|59
|Støvsugning (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Beholdervolumen (l)
|38
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Motorydelse (W)
|max. 1500
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|6,5
|Lydniveau (dB(A))
|78
|Farve
|sølv
|Vægt uden tilbehør (kg)
|8,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|375 x 360 x 735
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2.5 m
- Type sugeslange: Med bøjning
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 505 mm
- Materiale til sugerør: Stål
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
- Fugemundstykke
- Patronfilter: PES
- Beholder i rustfrit stål
Anvendelsesområder
- Til væsker, groft snavs og støv på alle hårde overflader samt til indvendig rengøring af bilen.