Våd- og tørstøvsuger NT 55/2 Tact² Me I
Højtydende støvsuger med Tact² automatisk filterrensningssystem og rustfri stål beholder.
NT 55/2 Tact² Me I er en del af topklassen inden for professionelle våd- og tørsugere fra Kärcher. Maskinen er udstyret med en videreudvikling af det gennemprøvede Tact-system til filterrengøring og opnår maksimal produktivitet. Den innovative våd- og tørsuger har to motorer og imponerer med en konstant høj sugeevne. Maskinen overbeviser desuden med filtrenes ekstra lange levetid. Til kontinuerligt, uafbrudt arbejde uden konstante tanker om udskiftning af filter. Våd- og tørsugeren er velegnet til både at fjerne store mængder fint støv samt til at fjerne groft snavs og vand. Klassiske anvendelsesområder omfatter byggebranchen, fødevaresektoren, automobilsegmentet eller industrien generelt.
Funktioner og fordele
Set-down anordning
- Let at løfte beholderen op og ned.
- Det er kun beholderen, der skal tages af for at tømmes. Maskinen og chassiset bliver på arbejdsstedet.
Reel våd- og tørstøvsuger
- Ved opsugning af væsker, slukker støvsugeren automatisk, når beholderen er helt fyldt, takket være automatisk overvågning af påfyldningsniveauet.
Mobil beholder af rustfrit stål
- Beholderen kan nemt tages af chassiset og køres til bortskaffelse/tømning.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|2 x 74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Beholdervolumen (l)
|55
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Motorydelse (W)
|max. 2760
|Standardbredde ( )
|ID 40
|Ledningslængde (m)
|10
|Lydniveau (dB(A))
|73
|Farve
|sølv
|Vægt uden tilbehør (kg)
|43
|Vægt inkl. emballage (kg)
|51,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|710 x 570 x 1070
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 4 m
- Type sugeslange: elektrisk ledende
- Bøjning: elektrisk ledende
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på støvsugerrør: 550 mm
- Materiale, støvsugerrør: Rustfri stål
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
- Fugemundstykke
- Fladfilter: Cellulosefibermateriale
- Skubbehåndtag
Udstyr
- Automatisk lukning, når max. niveauet er nået
- Forberedt til antistatisk udstyr
- Rengøring af filter: Automatisk filterrensningssystem Tact²
- Sikkerhedsklasse: I
- Hjul med bremse