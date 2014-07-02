NT 55/2 Tact² Me I er en del af topklassen inden for professionelle våd- og tørsugere fra Kärcher. Maskinen er udstyret med en videreudvikling af det gennemprøvede Tact-system til filterrengøring og opnår maksimal produktivitet. Den innovative våd- og tørsuger har to motorer og imponerer med en konstant høj sugeevne. Maskinen overbeviser desuden med filtrenes ekstra lange levetid. Til kontinuerligt, uafbrudt arbejde uden konstante tanker om udskiftning af filter. Våd- og tørsugeren er velegnet til både at fjerne store mængder fint støv samt til at fjerne groft snavs og vand. Klassiske anvendelsesområder omfatter byggebranchen, fødevaresektoren, automobilsegmentet eller industrien generelt.