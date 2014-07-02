BILMUNDSTYKKE DN35, ID 35, 90 mm
Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm. Kun til NT-sugere.
Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm. Kun til NT-sugere.
Specifikationer
Teknisk data
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Antal (Stk.)
|1
|Bredde (mm)
|90
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|240 x 130 x 100
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Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Specielt designet til grundig indvendig rengøring af køretøjer