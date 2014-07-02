BILMUNDSTYKKE DN35, ID 35, 90 mm

Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm. Kun til NT-sugere.

Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm. Kun til NT-sugere.

Specifikationer

Teknisk data

Standardbredde ( ) ID 35
Antal (Stk.) 1
Bredde (mm) 90
Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 240 x 130 x 100
Videoer
Anvendelsesområder
  • Specielt designet til grundig indvendig rengøring af køretøjer