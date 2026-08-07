Højkvalitets damptrykstrygejern i flot gul og sort design. Dampstrygejernet har en praktisk jævntløbende rustfri stålsål og passer perfekt sammen med Kärchers dampstøvsugere. Det konstant høje damptryk gør strygningen til en leg og reducerer strygetiden med op til det halve. Takket være den enestående teknologi og glattløbende strygesål i rustfrit stål er selv tunge stoffer hurtige og nemme at stryge. Kärcher dampstrygejernet har en kontinuerlig dampfunktion samt en intervaldampfunktion.