Damprenser strygejern I 6006
Højkvalitets dampstrygejern i flot gul og sort design. Med praktisk jævntløbende strygesål i rustfrit stål. Velegnet til tilslutning til Kärcher dampstøvsuger.
Højkvalitets damptrykstrygejern i flot gul og sort design. Dampstrygejernet har en praktisk jævntløbende rustfri stålsål og passer perfekt sammen med Kärchers dampstøvsugere. Det konstant høje damptryk gør strygningen til en leg og reducerer strygetiden med op til det halve. Takket være den enestående teknologi og glattløbende strygesål i rustfrit stål er selv tunge stoffer hurtige og nemme at stryge. Kärcher dampstrygejernet har en kontinuerlig dampfunktion samt en intervaldampfunktion.
Funktioner og fordele
Dampafgangshuller over hele strygeoverfladen
- Jævn dampproduktion over hele overfladen.
Løbende dampproduktion
- Kontinuerlig dampudgang til hurtig og nem strygning af store tekstiler som duge, sengelinned osv.
Rustri sål
- Dampstrygejern, der glider let.
Jævn dampproduktion
- Halverer stygetiden.
Intervalproduktion af damp
- Målrettet dampafgang.
Temperaturindstilling
- Egnet til strygning af forskellige tekstiler.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Gul
|Vægt (kg)
|1,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|259 x 121 x 125
Anvendelsesområder
- Beklædning der er egnet til strygning.