Filter T/ NT

Kärcher Fladt plisseret HEPA, støvklasse H

Fladt plisseret HEPA, støvklasse H

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Kärcher Fladt, plisseret filter, standard, BIA C eller op til støvklasse M

Fladt, plisseret filter, standard, BIA C eller op til støvklasse M

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Kärcher Grovsmudsfilter til brug ved vådsugning

Grovsmudsfilter til brug ved vådsugning

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Kärcher Filterkurve

Filterkurve

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Kärcher HEPA-filter

HEPA-filter

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Kärcher Vådfilterposer

Vådfilterposer

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Kärcher Patronfilter, standard, BIA C eller op til støvklasse M

Patronfilter, standard, BIA C eller op til støvklasse M

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Kärcher Plastsække til støvfri bortskaffelse

Plastsække til støvfri bortskaffelse

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Kärcher Sikkerhedsfiltersæt/-poser

Sikkerhedsfiltersæt/-poser

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Kärcher Stoffilter

Stoffilter

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Kärcher Stoffilterpose

Stoffilterpose

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Kärcher Filter til udblæsningsluft

Filter til udblæsningsluft

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