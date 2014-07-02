GULVMUNDSTYKKE - DN 35

Allroundmundstykke (DN 35) af plast med en arbejdsbredde på 300 mm. Med sidevalser, børstestriber (6.903-278.0) og gummiskraber (6.903-277.0). Kun til NT-sugere.

Allroundmundstykke (DN 35) af plast med en arbejdsbredde på 300 mm. Med sidevalser, børstestriber (6.903-278.0) og gummiskraber (6.903-277.0). Kun til NT-sugere.

Specifikationer

Teknisk data

Standardbredde ( ) ID 35
Antal (Stk.) 1
Bredde (mm) 300
Farve sort
Vægt inkl. emballage (kg) 0,3
Mål (L x B x H) ( ) 300 x 150 x 80
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