GULVMUNDSTYKKE - DN 35
Allroundmundstykke (DN 35) af plast med en arbejdsbredde på 300 mm. Med sidevalser, børstestriber (6.903-278.0) og gummiskraber (6.903-277.0). Kun til NT-sugere.
Allroundmundstykke (DN 35) af plast med en arbejdsbredde på 300 mm. Med sidevalser, børstestriber (6.903-278.0) og gummiskraber (6.903-277.0). Kun til NT-sugere.
Specifikationer
Teknisk data
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Antal (Stk.)
|1
|Bredde (mm)
|300
|Farve
|sort
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) ( )
|300 x 150 x 80